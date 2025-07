Dorival Júnior testa peças em meio à janela sem reforços no Corinthians

Dorival Júnior quer quatro reforços nesta janela de transferências. O Corinthians ainda não se movimentou neste sentido, e sofre para fazer contratações. A solução do treinador é garimpar suas opções dentro do elenco, e o duelo contra o Cruzeiro foi um bom teste.

No empate por 0 a 0 contra a equipe mineira, o treinador escalou dois jogadores que não vinham sendo titulares com frequência: Charles e Talles Magno. O volante entrou no lugar de Carrillo, com a intenção de deixar o meio-campo mais físico no duelo contra os líderes do Brasileirão.

Charles esteve em campo por 67 minutos e foi importante para o sistema defensivo. O jogador marcou Matheus Pereira de perto, e foi responsável por dois desarmes e duas interceptações na partida. Saiu justamente para a entrada de Carrillo, quando o Corinthians vivia seu melhor momento no jogo e buscava o primeiro gol.

Talles Magno também ganhou outra oportunidade. O atacante, que marcou na última vitória do Corinthians no Brasileirão, vinha sendo preterido pelo treinador para a entrada de Romero. Contra o Cruzeiro, a situação se inverteu.

O jogador, assim como o ataque todo, não teve uma noite inspirada. Sua melhor chance foi no início da segunda etapa, quando fintou marcação e chutou para fora. Dorival Júnior mostrou confiança no atacante e espera um Talles Magno mais confiante, assim como era antes de passar por problemas médicos no Corinthians, que o fizeram perder espaço.

— Eu espero que ele recupere aquela melhor condição, principalmente quando ele aqui chegou. Ele chegou muito bem naquele momento, depois teve uma lesão. E ele tem qualidade e capacidade para poder voltar a atuar dentro daquela condição que ele apresentou — disse o treinador em entrevista coletiva após a partida.

Dorival Júnior foi obrigado a fazer mudanças no Corinthians (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Busca por reforços

O Corinthians está atento ao mercado, mas sob condições que impedem rapidez em contratações. A diretoria pretende enxugar a folha salarial antes de fazer contratações. Nesta janela, Dorival Júnior perdeu Alex Santana e Igor Coronado, ainda sem reposições. O treinador garante que há um acordo por quatro jogadores.

— Eu pontuei naquele dia do acerto do meu contrato que eu precisava de quatro elementos. Não vou aqui falar sobre posições, mas eu precisava de quatro elementos vendo a equipe do Corinthians. E me foi assegurado que isso aconteceria — disse o treinador.