Protesto no Corinthians começa com clima tenso e churrasco

As torcidas organizadas do Corinthians convocaram um protesto em frente ao Parque São Jorge, para protestar contra escândalos de corrupção de antigos dirigentes do clube alvinegro. Duilio Monteiro Alves, Andrés Sanchez e Augusto Melo são os principais alvos.

O protesto foi convocado no sábado (19), após a derrota do Corinthians no Majestoso. Marcado para às 19h10 (de Brasília), em referência ao ano de fundação do Timão, o Parque São Jorge ficou movimentado desde as primeiras horas desta quinta-feira (24).

No lado de fora, muitos comerciantes vendendo comida, em um clima que mais parecia a de uma partida de futebol. Foi o caso da Luciana, que tem uma barraca de espetinho próxima a Neo Química Arena, mas que decidiu marcar presença no Parque São Jorge, para aproveitar a mobilização.

Comerciantes marcaram preença na sede social do Corinthians (Foto: Ulisses Lopresti/Lance)

Tensão no ar

Conforme o tempo foi passando, o clima foi ficando pesado. Por volta das 17h (de Brasília), o Batalhão do Choque chegou e ficou postado na frente do Parque São Jorge. Na parte de dentro, torcedores estenderam uma faixa com os dizeres: "Fora Ratazanas". A comissão eleitoral do Corinthians proíbe a exibição de mensagens políticas no clube até o dia 9 de agosto, data da Assembleia Geral dos associados, que ratificará, ou não, o impeachment de Augusto Melo.

Cerca de seis ônibus saíram da sede da Gaviões da Fiel, no Bom Retiro, com torcedores e artifícios para o protesto. Entre os símbolos haviam coroa de flores, caixões e faixas contra os ex-dirigentes.

Por volta das 18h (de Brasília), o primeiro desentendimento entre torcedores e Polícia. As forças de segurança interviram após uma torcedora adentar o clube, o que gerou indignação nos torcedores. Tudo foi resolvido com diálogo e o presto seguiu normalmente.

(Foto:Ulisses Lopresti/Lance)

Alvos do protesto

Recentemente, faturas vazadas revelaram gastos indevidos com o cartão corporativo do Corinthians durante diferentes gestões. Andrés Sanchez admitiu ter utilizado o benefício para custear uma viagem pessoal ao Rio Grande do Norte, em 2020, com despesas que somam R$ 9 mil. Duilio Monteiro Alves foi acusado de gastar R$ 86 mil em 176 compras ao longo de 2023, incluindo carnes nobres, cigarros e medicamentos para disfunção erétil. Ele, por sua vez, nega a veracidade das faturas.

Augusto Melo, eleito em 2023 pela chapa Movimento Corinthians Grande, marcou o fim de um ciclo de 16 anos da antiga gestão. Em maio deste ano, ele foi afastado do cargo pelo Conselho Deliberativo após denúncias de irregularidades no contrato de patrocínio com a casa de apostas Vai de Bet, que vigorou entre janeiro e junho de 2024.