Victor Sá entra nos planos do Corinthians para reforçar o elenco

O Corinthians está perto de anunciar um novo reforço para a temporada. O atacante Victor Sá ainda não fechou oficialmente com o clube, mas tem conversas avançadas com o Timão. Segundo apuração do Lance!, o jogador tem o desejo de retornar ao futebol brasileiro para ficar mais próximo da família.

Atualmente, Victor Sá defende o Krasnodar, da Rússia, com quem tem vínculo até 30 de junho de 2026. O atacante deixou o Botafogo em 2024 para reforçar o futebol russo. Também acumula passagens pela Áustria e Alemanha.

Em entrevista exclusiva ao Lance! no mês passado, o jogador ressaltou o desejo de retorno ao Brasil. Um dos principais motivos é a saudade do filho, que mora no Rio de Janeiro.

— O Vasco e outras sondagens apareceram. Realmente apareceram alguns clubes que contataram diretamente os meus agentes. Porém, na hora de abrir conversa com o Krasnodar, o clube não quis abrir conversas naquele momento por conta da reta final do Campeonato Russo. Falaram que, a partir do meio do ano, talvez pudessem abrir conversas e tentar ver como seria — revelou Victor Sá.

Corinthians prometeu 4 reforços pra o técnico Dorival Jr. Victor Sá, que joga no futebol russo, desperta interesse. (Foto: Divulgação/ Instagram)

- Tem uma coisa que pega bastante para mim, que é a questão do meu filho. Quando eu fui para Rússia já imaginei que seria complicado. Eu tento ver ele com o máximo de frequência possível, mas as vezes por conta dos jogos e das viagens, não consigo. Ele mora no Rio de Janeiro, então essa distância às vezes me faz ficar bem triste em relação a algumas coisas.

Recentemente, o Corinthians tentou as contratações de Biel, do Sporting, de Portugal, e também de Rony, do Atlético-MG.

O que vem pela frente?

O Corinthians entra em campo no próximo sábado (26), às 18h30 (de Brasília), para enfrentar o Botafogo, no Nilton Santos.