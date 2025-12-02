Fortaleza x Corinthians – Palpites, análise e odds
Confira os prognósticos para o duelo da penúltima rodada do Brasileirão
Confira os palpites do Lance para Fortaleza x Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. O duelo acontece nesta quarta-feira, 3 de dezembro, às 19h (horário de Brasília), na Arena Castelão, pela 37ª rodada.
O Tricolor Cearense ainda sonha com a permanência na elite, enquanto o Timão tenta fechar o campeonato com segurança. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.
Palpite do Lance para Fortaleza x Corinthians (03/12)
Fortaleza x Corinthians - Resultado: Fortaleza vence (1,92) - Betsson
O prognóstico pela vitória do Fortaleza se apoia no momento de reação do time na reta final. O Laion chega a oito jogos de invencibilidade, sustentado por três triunfos seguidos que recolocaram a equipe na briga direta contra o rebaixamento.
A atuação recente contra o Atlético-MG, mostra um time mais organizado, mais agressivo sem a bola e com capacidade de controlar o ritmo em casa, cenário ideal para impor intensidade diante de um Corinthians irregular como visitante.
- Fortaleza acumula oito jogos de invencibilidade na competição
- O Laion venceu as últimas três partidas
- A equipe nordestina venceu o Corinthians em cinco dos últimos seis confrontos na Arena Castelão
Outros palpites para Fortaleza x Corinthians
- Ambas as equipes marcam: sim (1,88 na Betsson)
- Marcar primeiro gol: Fortaleza (1,70 na Betsson)
- Mais de 10,5 escanteios: sim (2,02 na Betsson)
O prognóstico para Fortaleza x Corinthians indica um jogo movimentado, com boa chance de gol dos dois lados e leve vantagem inicial para o time da casa. O cenário favorece o mercado ambas marcam, já que o Fortaleza teve jogos com gols para os dois lados em oito das últimas dez partidas. Além disso, o Laion costuma iniciar bem: abriu o placar em oito dos últimos dez duelos, o que sustenta a projeção de marcar primeiro.
Além disso, o mercado de mais de 10,5 escanteios ganha força. Tanto Fortaleza quanto Corinthians vêm de sequências com alto volume nas bolas paradas: o Fortaleza ultrapassou essa marca em todos os últimos cinco jogos, enquanto o Corinthians superou o limite em cinco dos últimos sete. O encontro entre equipes que finalizam muito, utilizam bastante os corredores e produzem jogadas que geram defesas e desvios tende a elevar naturalmente a contagem de escanteios.
Análise e Forma dos Times
Fortaleza - Momento e escalação
O Fortaleza chega para a 37ª rodada vivendo sua melhor fase no campeonato, sustentado por uma reação que o mantém vivo na briga contra o rebaixamento. A vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG reforçou a solidez defensiva e o crescimento competitivo do time, que soma 40 pontos e está a apenas um do Santos, primeiro fora da zona da degola.
A absolvição de Pablo Roberto, Kuscevic e Bareiro após as expulsões contra o Vasco também traz alívio ao técnico Martín Palermo, que poderá contar com peças importantes sem perdas relevantes para o setor defensivo ou de meio-campo.
Provável escalação do Fortaleza: Brenno; Mancuso, Brítez, Ávila e Diogo Barbosa; Pierre, Lucas Sasha, Tomás Pochettino e Herrera; Breno Lopes e Bareiro. Técnico: Martín Palermo.
Corinthians - Momento e escalação
O Corinthians chega pressionado por desempenho e calendário. O empate por 2 a 2 com o Botafogo deixou a equipe ainda na disputa por uma vaga no G8, mas sem margem para novos tropeços. O time alterna bons momentos com falhas defensivas e depende de maior regularidade para sustentar a briga por competições internacionais.
Mesmo com foco dividido pela semifinal da Copa do Brasil, o discurso interno é de que as últimas duas rodadas do Brasileirão, contra Fortaleza e Juventude, precisam ser tratadas com máxima seriedade.
Provável escalação do Corinthians: Hugo Souza; André Ramalho, Gustavo Henrique, João Pedro e Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon, André Carrillo e Rodrigo Garro; Yuri Alberto e Gui Negão (Vitinho). Técnico: Dorival Júnior.
Confronto direto e estatísticas de Fortaleza x Corinthians
O histórico recente entre Fortaleza e Corinthians é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
- 03/08/2025 – Corinthians 1 x 1 Fortaleza (Campeonato Brasileiro)
- 24/09/2024 – Corinthians 3 x 0 Fortaleza (Copa Sul-Americana)
- 17/09/2024 – Fortaleza 0 x 2 Corinthians (Copa Sul-Americana)
- 25/08/2024 – Fortaleza 1 x 0 Corinthians (Campeonato Brasileiro)
- 04/05/2024 – Corinthians 0 x 0 Fortaleza (Campeonato Brasileiro)
Estatísticas e curiosidades de Fortaleza x Corinthians
- Fortaleza soma três vitórias consecutivas e vive seu melhor recorte na temporada
- O Leão do Pici está há 11 partidas sem derrota
- O Corinthians sofreu gol nos últimos cinco jogos, mostrando fragilidade defensiva
- Quatro dos últimos cinco jogos do Corinthians terminaram com mais de 2,5 gols
- O Fortaleza registrou ambas as equipes marcam em oito das últimas dez partidas
Comparação de Odds para Fortaleza x Corinthians
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols:
|Casa
|Mais de 2,5 gols
|Menos de 2,5 gols
Betsson
2,06
1,69
Betano
2,12
1,72
Br4
2,10
1,71
Superbet
2,12
1,72
Bet365
2,15
1,66
Resumo dos palpites do Lance para Fortaleza x Corinthians
- Resultado: Fortaleza vence (1,92 na Betsson)
- Ambas as equipes marcam: sim (1,88 na Betsson)
- Marcar primeiro gol: Fortaleza (1,70 na Betsson)
- Mais de 10,5 escanteios: sim (2,02 na Betsson)
Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.
Tudo sobre
