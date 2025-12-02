Fortaleza x Corinthians – Palpites, análise e odds

Confira os palpites do Lance para Fortaleza x Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. O duelo acontece nesta quarta-feira, 3 de dezembro, às 19h (horário de Brasília), na Arena Castelão, pela 37ª rodada.

O Tricolor Cearense ainda sonha com a permanência na elite, enquanto o Timão tenta fechar o campeonato com segurança. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para Fortaleza x Corinthians (03/12)

Fortaleza x Corinthians - Resultado: Fortaleza vence (1,92) - Betsson

O prognóstico pela vitória do Fortaleza se apoia no momento de reação do time na reta final. O Laion chega a oito jogos de invencibilidade, sustentado por três triunfos seguidos que recolocaram a equipe na briga direta contra o rebaixamento.

A atuação recente contra o Atlético-MG, mostra um time mais organizado, mais agressivo sem a bola e com capacidade de controlar o ritmo em casa, cenário ideal para impor intensidade diante de um Corinthians irregular como visitante.

Outros palpites para Fortaleza x Corinthians

Ambas as equipes marcam: sim (1,88 na Betsson) Marcar primeiro gol: Fortaleza (1,70 na Betsson) Mais de 10,5 escanteios: sim (2,02 na Betsson)

O prognóstico para Fortaleza x Corinthians indica um jogo movimentado, com boa chance de gol dos dois lados e leve vantagem inicial para o time da casa. O cenário favorece o mercado ambas marcam, já que o Fortaleza teve jogos com gols para os dois lados em oito das últimas dez partidas. Além disso, o Laion costuma iniciar bem: abriu o placar em oito dos últimos dez duelos, o que sustenta a projeção de marcar primeiro.

Além disso, o mercado de mais de 10,5 escanteios ganha força. Tanto Fortaleza quanto Corinthians vêm de sequências com alto volume nas bolas paradas: o Fortaleza ultrapassou essa marca em todos os últimos cinco jogos, enquanto o Corinthians superou o limite em cinco dos últimos sete. O encontro entre equipes que finalizam muito, utilizam bastante os corredores e produzem jogadas que geram defesas e desvios tende a elevar naturalmente a contagem de escanteios.

Análise e Forma dos Times

Fortaleza - Momento e escalação

O Fortaleza chega para a 37ª rodada vivendo sua melhor fase no campeonato, sustentado por uma reação que o mantém vivo na briga contra o rebaixamento. A vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG reforçou a solidez defensiva e o crescimento competitivo do time, que soma 40 pontos e está a apenas um do Santos, primeiro fora da zona da degola.

A absolvição de Pablo Roberto, Kuscevic e Bareiro após as expulsões contra o Vasco também traz alívio ao técnico Martín Palermo, que poderá contar com peças importantes sem perdas relevantes para o setor defensivo ou de meio-campo.

Provável escalação do Fortaleza: Brenno; Mancuso, Brítez, Ávila e Diogo Barbosa; Pierre, Lucas Sasha, Tomás Pochettino e Herrera; Breno Lopes e Bareiro. Técnico: Martín Palermo.

Corinthians - Momento e escalação

O Corinthians chega pressionado por desempenho e calendário. O empate por 2 a 2 com o Botafogo deixou a equipe ainda na disputa por uma vaga no G8, mas sem margem para novos tropeços. O time alterna bons momentos com falhas defensivas e depende de maior regularidade para sustentar a briga por competições internacionais.

Mesmo com foco dividido pela semifinal da Copa do Brasil, o discurso interno é de que as últimas duas rodadas do Brasileirão, contra Fortaleza e Juventude, precisam ser tratadas com máxima seriedade.

Provável escalação do Corinthians: Hugo Souza; André Ramalho, Gustavo Henrique, João Pedro e Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon, André Carrillo e Rodrigo Garro; Yuri Alberto e Gui Negão (Vitinho). Técnico: Dorival Júnior.

Confronto direto e estatísticas de Fortaleza x Corinthians

O histórico recente entre Fortaleza e Corinthians é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

03/08/2025 – Corinthians 1 x 1 Fortaleza (Campeonato Brasileiro)

24/09/2024 – Corinthians 3 x 0 Fortaleza (Copa Sul-Americana)

17/09/2024 – Fortaleza 0 x 2 Corinthians (Copa Sul-Americana)

25/08/2024 – Fortaleza 1 x 0 Corinthians (Campeonato Brasileiro)

04/05/2024 – Corinthians 0 x 0 Fortaleza (Campeonato Brasileiro)

Estatísticas e curiosidades de Fortaleza x Corinthians

Fortaleza soma três vitórias consecutivas e vive seu melhor recorte na temporada O Leão do Pici está há 11 partidas sem derrota O Corinthians sofreu gol nos últimos cinco jogos, mostrando fragilidade defensiva Quatro dos últimos cinco jogos do Corinthians terminaram com mais de 2,5 gols O Fortaleza registrou ambas as equipes marcam em oito das últimas dez partidas

Comparação de Odds para Fortaleza x Corinthians

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols:

Resumo dos palpites do Lance para Fortaleza x Corinthians

Resultado: Fortaleza vence (1,92 na Betsson) Ambas as equipes marcam: sim (1,88 na Betsson) Marcar primeiro gol: Fortaleza (1,70 na Betsson) Mais de 10,5 escanteios: sim (2,02 na Betsson)

