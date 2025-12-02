O Corinthians formalizou uma proposta para renovar o empréstimo de Maycon junto ao Shakthar Donetsk, da Ucrânia, para a próxima temporada. O volante atua sob esse modelo no Timão desde 2022, e o clube alvinegro corre por uma definição.

A informação foi trazida pelo 'Ge.globo' e confirmada pelo Lance!. A Ucrânia segue em guerra com a Rússia, e por isso, a Fifa prevê que os atletas pertencentes a clubes dos dois países podem suspender seus contratos de forma unilateral até metade de 2026. O mecanismo é um trunfo do Corinthians para o sucesso da negociação.

Por outro lado, o clube alvinegro vive um imbróglio financeiro com a equipe ucraniana. Em fevereiro, a Fifa condenou o Corinthians a pagar 1 milhão de euros (cerda de R$ 6,2 milhões) ao Shakhtar por dívidas relacionadas ao empréstimo de Maycon.

O Timão não pagou os valores combinados em negociações referentes à 2023 e 2024. O processo segue na Corte Arbitral do Esporte (CAS). Em caso de negativa do órgão, o Corinthians pode ser punido com um novo transfer ban.

Confiança

A reportagem do Lance! apurou que o staff de Maycon está confiante quanto a um desfecho positivo na negociação. Revelado pelo Corinthians, o jogador vê com bons olhos a permanência no Timão, em um momento positivo vivido junto ao treinador do Timão.

Dorival Júnior valoriza Maycon e promoveu o jogador à capitão da equipe. O atleta soma 242 jogos com a camisa alvinegra, 18 gols, e conquistou quatro títulos: três Campeonatos Paulistas (2017, 2018 e 2025), além de um Campeonato Brasileiro (2017).

O Corinthians cumpre um transfer ban desde agosto, quando foi punido pela Fifa por não pagar a contratação de Félix Torres junto ao Santos Laguna, do México. Com o mercado limitado, a diretoria reduz o leque para reforçar o elenco e concentra esforços nas renovações. Além de Maycon, o clube também negocia a ampliação do vínculo do lateral-esquerdo Fabrizio Angileri.