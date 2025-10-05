Yuri Alberto explica por que não bateu pênalti em Corinthians x Mirassol
Atacante foi um dos destaques da vitória do Timão
Yuri Alberto foi um dos destaques da vitória do Corinthians por 3 a 0 sobre o Mirassol, neste sábado (4), na Neo Química Arena. Embora tenha marcado um gol e sofrido o pênalti que abriu o placar, não foi ele o responsável por efetuar a cobrança. Coube ao volante Maycon cobrar a penalidade, que deu a vantagem ao Timão ainda na primeira etapa.
— Agradecer pela confiança da torcida, mas isso já tinha sido definido no vestiário. O professor Dorival disse que eu não seria o batedor nesta partida, eu respeitei. Agora é trabalhar para que eu possa voltar a ser o primeiro batedor e que não aconteça novamente o que aconteceu. Foi uma semana delicada para mim, tiveram outras jogadas após o pênalti no último jogo, minha cabeça virou uma montanha-russa. Graças a Deus eu pude voltar, fiz minha oração e Deus me abençoou com um gol no início do segundo tempo. Feliz de marcar novamente aqui na Arena — explicou o camisa 9.
Melhores momentos: Yuri Alberto volta a marcar, Corinthians vence o Mirassol e encerra jejum
Na derrota para o Flamengo, no último domingo, Yuri Alberto teve a chance de marcar, mas desperdiçou o pênalti ao tentar dar uma cavadinha.
— Foi uma decisão que, se eu acertasse, seria muito bom. Quando fui bater, vi que ele [Rossi] acabou não caindo, meu pé bambeou. Mas, vou trabalhar para que no próximo eu possa converter em gol — justificou Yuri Alberto.
Agora o Corinthians terá uns dias de descanso antes de voltar a campo dia 15, contra o Santos, na Vila Belmiro.
