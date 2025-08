A vida do Corinthians não anda fácil. O clube corre o risco de um novo transfer ban por conta de uma dívida relacionada à contratação do zagueiro Félix Torres, que chegou do Santos Laguna, do México. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista argentino César Luis Merlo e confirmada posteriormente pelo Lance!.

Desta vez, a decisão partiu da Corte Arbitral do Esporte (CAS). Em fevereiro, o Corinthians já havia sido advertido pela Fifa pelo mesmo motivo. Agora, para não correr o risco de sanções mais severas, o Alvinegro precisará quitar o débito no valor de US$ 6,145 milhões (cerca de R$ 34 milhões) até o próximo dia 11 de agosto. Caso contrário, o clube ficará impossibilitado de registrar novas contratações, o que comprometeria o planejamento para a sequência da temporada.

O acordo para a chegada de Félix Torres foi fechado em janeiro de 2024, com valor total estipulado em US$ 6,5 milhões. Na ocasião, o Corinthians pagou US$ 2 milhões no ato da negociação, mas não efetuou o pagamento da segunda parcela, que deveria ter sido quitada em maio deste ano.

Diante da inadimplência, o Santos Laguna acionou a Fifa para cobrar as parcelas restantes do acordo. O clube paulista, derrotado na entidade máxima do futebol, recorreu à CAS buscando reverter a decisão. No entanto, a Corte manteve a determinação e impôs o prazo para a quitação do débito.

O novo revés aumenta a pressão sobre a diretoria corintiana, que já enfrenta dificuldades financeiras e negocia formas de equilibrar as contas. Caso não consiga honrar o compromisso no prazo estipulado, o Corinthians corre o risco de ver paralisadas suas movimentações no mercado, em um momento crucial da temporada.

