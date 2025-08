MP amplia investigação envolvendo ex-presidentes do Corinthians

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) investiga uso pessoal do cartão corporativo do Corinthians e irregularidades em notas fiscais nas gestões de Duilio Monteiro Alves e Andrés Sanchez no clube alvinegro. O órgão ampliou a atuação e passará a apurar possíveis crimes de estelionato, furto e associação criminosa.

A informação foi divulgada pelo "ge". A apuração será se os crimes teriam sido cometidos durante a gestão de Duilio, entre 2021 e 2023. O Procedimento Investigatório Criminal (PIC) irá analisar o relatório de despesas da presidência de outubro de 2023.

O órgão apura se o Corinthians manteve vínculo com uma empresa de fachada para desviar dinheiro. O Oliveira Minimercado, responsável por sete notas fiscais emitidas entre 18 e 31 de outubro, recebeu R$ 32.580 do clube.

Cassio Roberto Conserino, promotor responsável pelo caso, foi responsável por ir ao endereço do minimercado e atestou que não há nenhum estabelecimento comercial no local apontado. O Ministério Público também pretende apurar outras despesas listadas no relatório do Corinthians, que levantam suspeitas de uso de recursos do clube para fins particulares.

Denilson Grillo, ex-motorista do então presidente Duilio Monteiro Alves, assinou o documento e, por isso, foi incluído como investigado no caso. Ele deve prestar depoimento nos próximos dias.

Investigações

O Ministério Público (MP) recomendou ao Corinthians a "imediata instalação efetiva, autônoma e independente de mecanismos internos de controle, integridade, governança, prevenção de riscos, programas, políticas e código de boas condutas de compliance".

O presidente do Corinthians, Osmar Stábile, o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Jr., e o primeiro vice-presidente, Armando Mendonça, devem prestar depoimento ainda nesta semana. Além deles, Roberto Gavioli, ex-gerente da área financeira nas gestões de Andrés Sanchez e Duilio Monteiro Alves, também será convocado para uma oitiva.

