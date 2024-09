Yuri Alberto atinge marca histórica com a camisa do Corinthians na Sul-Americana de 2024

(Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Escrito por Mariane Ribeiro da Silva • Publicada em 23/09/2024 - 16:20 • São Paulo (SP)

O Corinthians entra em campo contra o Fortaleza nesta terça-feira (24), às 21h30, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana, e contará com o segundo maior artilheiro Alvinegro em número de gols marcados em um mesmo torneio da Conmebol: o atacante Yuri Alberto.

Yuri marcou, até o momento, seis gols nesta edição da Sula. Inclusive, foi um dos autores dos dois gols que deram a vantagem ao Timão para o jogo de volta contra o Laion.

O único atleta do Corinthians que conseguiu marcar mais gols em uma mesma edição de competição da Conmebol foi Luisão, que balançou as redes 15 vezes na Libertadores de 2000.

Essa marca de Luizão também está entre os recorde ligados aos torneios da entidade, já que é a segunda melhor da história da Libertadores. Apenas o argentino Daniel Onega fez mais gols em uma mesma edição. Foram 17 gols feitos vestindo a camisa do River na Libertadores de 1966.

Mas Yuri não é o artilheiro do Corinthians apenas na Copa Sul-Americana, o atacante também é o maior marcador da equipe no ano. Ele balançou as redes 17 vezes em 43 jogos disputados.

E vale lembrar que o gol marcado por Yuri Alberto na vitória do Timão sobre o Fortaleza também fez com que ele igualasse os números de Róger Guedes com a camisa Alvinegra no top 10 maiores goleadores do clube no século. A única diferença é que Róger alcançou a marca em quantidade menor de jogos.

Yuri deve estar em campo como titular no jogo desta terça (23) e pode ampliar ainda mais esses números positivos que vem construindo com a camisa do clube e assim ajudar a equipe de Ramón Díaz a conquistar seus principais objetivos neste ano.