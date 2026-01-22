menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Yuri Alberto acumula quatro pênaltis perdidos nos últimos cinco pelo Corinthians

Atacante perdeu penalidade na partida

fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 22/01/2026
23:16
Atualizado há 50 minutos
(Foto: Guilherme Dionizio/Código 19/Gazeta Press)
imagem camera(Foto: Guilherme Dionizio/Código 19/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Yuri Alberto viveu altos e baixos no empate por 1 a 1 do Corinthians com o Santos, nesta quinta-feira (22), na Vila Belmiro, pelo Paulistão. O atacante balançou as redes para o Timão, mas perdeu uma penalidade quando o placar ainda estava zerado.

continua após a publicidade

+ Aposte nas partidas do Corinthians pelo Campeonato Paulista!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

O camisa 9 perdeu quatro das últimas cinco penalidades que cobrou. Alguns deles decisivos, como a disputa de pênaltis contra o Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil no último ano. Em entrevista coletiva, Dorival Júnior falou que irá conversar como atacante e não descarta mudar o cobrador oficial.

➡️ Dorival dispara contra a arbitragem após empate do Corinthians: 'Erro grotesco'

— Ele vinha treinando muito bem, é natural que mantenha a confiança, mas vamos conversar. Tudo pode ser conversado, avaliado, continuar treinando, passar a bola para outro bater e voltar adiante, se for o caso. Se ele continuar confiante, vamos seguir trabalhando - disse o treinador após o empate com o Santos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Yuri Alberto
Atacante perdeu pênalti na primeira etapa do Clássico Alvinegro contra o Santos (Foto: Wanderson Oliveira/PxImages/GazetaPress)

Yuri Alberto nas últimas cinco cobranças pelo Corinthians

  • Santos 1 x 1 Corinthians - Campeonato Paulista 2026 - ❌
  • Cruzeiro 2 x 1 Corinthians - Copa do Brasil 2025 - ❌
  • Corinthians 3 x 1 São Paulo - Campeonato Brasileiro 2025 - ⚽
  • Corinthians 1 x 2 Flamengo - Campeonato Brasileiro 2025 - ❌
  • Corinthians 1 x 0 Palmeiras - Copa do Brasil 2025 - ❌

Próximo jogo

O Corinthians volta a entrar em campo no próximo domingo (25), contra o Velo Clube, em Rio Claro, no interior paulista. A partida é válida pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Atualmente, o clube alvinegro é o oitavo colocado do torneio.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias