Yuri Alberto acumula quatro pênaltis perdidos nos últimos cinco pelo Corinthians

Atacante perdeu penalidade na partida
Yuri Alberto viveu altos e baixos no empate por 1 a 1 do Corinthians com o Santos, nesta quinta-feira (22), na Vila Belmiro, pelo Paulistão. O atacante balançou as redes para o Timão, mas perdeu uma penalidade quando o placar ainda estava zerado.
O camisa 9 perdeu quatro das últimas cinco penalidades que cobrou. Alguns deles decisivos, como a disputa de pênaltis contra o Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil no último ano. Em entrevista coletiva, Dorival Júnior falou que irá conversar como atacante e não descarta mudar o cobrador oficial.
— Ele vinha treinando muito bem, é natural que mantenha a confiança, mas vamos conversar. Tudo pode ser conversado, avaliado, continuar treinando, passar a bola para outro bater e voltar adiante, se for o caso. Se ele continuar confiante, vamos seguir trabalhando - disse o treinador após o empate com o Santos.
Yuri Alberto nas últimas cinco cobranças pelo Corinthians
- Santos 1 x 1 Corinthians - Campeonato Paulista 2026 - ❌
- Cruzeiro 2 x 1 Corinthians - Copa do Brasil 2025 - ❌
- Corinthians 3 x 1 São Paulo - Campeonato Brasileiro 2025 - ⚽
- Corinthians 1 x 2 Flamengo - Campeonato Brasileiro 2025 - ❌
- Corinthians 1 x 0 Palmeiras - Copa do Brasil 2025 - ❌
Próximo jogo
O Corinthians volta a entrar em campo no próximo domingo (25), contra o Velo Clube, em Rio Claro, no interior paulista. A partida é válida pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Atualmente, o clube alvinegro é o oitavo colocado do torneio.
