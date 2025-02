Volante volta a ser titular do Corinthians após 358 dias

O Corinthians enfrenta o Guarani neste domingo (23), às 18h30 (de Brasília), pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. O volante Maycon foi escalado por Ramón Díaz para ser titular da equipe na Neo Química Arena.

O jogador de 27 anos retorna ao time titular do Corinthians após 11 meses e 28 dias. A última vez que Maycon havia iniciado uma partida pelo Timão foi na vitória sobre o Santo André por 3 a 2, no dia 2 de março, pelo Campeonato Paulista da última temporada. Ao todo foram 358 dias.

Maycon ficou afastado dos gramados por nove meses. Em abril do último ano, o jogador sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito na derrota do Corinthians por 2 a 0 contra o Juventude, pelo Brasileirão da última temporada. O volante voltou a jogar na vitória do Timão sobre o São Bernardo por 1 a 0 no último dia 2.

Revelado pelo Corinthians, Maycon defende o clube desde 2022 (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Permanência no Timão

Maycon está emprestado ao Corinthians pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, desde 2022. Em janeiro, o jogador renovou seu vínculo com Timão por mais uma temporada. O atleta foi revelado pelo clube alvinegro.

Desde 2017, Maycon disputou 204 jogos pelo Corinthians, marcou 15 gols e deu 15 assistências. O jogador conquistou três títulos pelo Timão: um Campeonato Brasileiro (2017) e dois Campeonatos Paulistas (2017 e 2018).

Importância da partida

Ramón Díaz optou por poupar os jogadores que atuaram no empate por 1 a 1 contra o Universidad Central, na Venezuela, pela Pré-Libertadores, na quarta-feira (19). O Corinthians se classificou antecipadamente para a próxima fase do Campeonato Paulista.