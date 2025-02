Escalações de Corinthians x Guarani: Timão repete rodízio antes de decisão

O Corinthians encara o Guarani neste domingo (23), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Classificado, o Timão busca uma vitória para garantir a melhor campanha e a vantagem de ser mandante nos confrontos eliminatórios do torneio estadual.

O técnico Ramón Díaz preparou a equipe pensando no próximo jogo do Corinthians. Na quarta-feira (26), o clube alvinegro volta a Itaquera para encarar o Universidad Central, às 21h30 (de Brasília), em jogo que vale a sobrevivência da equipe na Libertadores.

Pensando assim, o treinador argentino optou por poupar alguns titulares. O goleiro Hugo Souza é o único jogador que iniciou o confronto contra a Universidad Central, na quarta-feira (19), e estará em campo contra o Guarani.

O Timão inicia o jogo contra o Guarani com: Hugo Souza; Mana, Félix Torres, Cacá e Matheus Bidu; Charles, Maycon e Igor Coronado; Talles Magno, Romero e Héctor Hernández.

Lutando pela classificação para as quartas de final, o Guarani foi escalado por Maurício Souza com: G.Mesquita; Lucas Justen, Raphael, Lucas Rafael e Emerson; Mateus Sarará, Caio Mello e Anderson Leite; Rafael Bilu, João Victor e João Marcelo.

Talles Magno será titular do Corinthians no confronto contra o Guarani (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Bom retrospecto

Ramón Díaz tem usado o Campeonato Paulista como um laboratório para o restante da temporada e, em muitas partidas, escalou um time alternativo. Os titulares estiveram na formação de "força máxima" do Corinthians nos clássicos da primeira fase do estadual e no jogo de ida da Libertadores.

A equipe reserva do Timão disputou oito jogos no Campeonato Paulista, vencendo sete e empatando um. Os jogadores aproveitaram a chance dada pelo técnico argentino e ajudaram o Corinthians a alcançar a liderança da classificação geral do Paulistão.

Um dos atletas que mais se destacou neste período foi Talles Magno. O atacante é um dos destaques do Paulistão e lidera a artilharia do Corinthians na competição com cinco gols marcados.