Corinthians promove ações da vaquinha contra o Guarani; veja detalhes

O Corinthians encara o Guarani neste domingo (23), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. O duelo será válido pela 12ª rodada do Campeonato Paulista e terá ações promocionais da vaquinha feita pela torcida Gaviões da Fiel para quitar a dívida do estádio do Timão com a Caixa Econômica Federal.

Será a primeira vez que o Corinthians fará ações concretas de doações no próprio estádio. Apesar de apoiar o movimento, a diretoria nunca quis interferir diretamente na campanha de financiamento coletivo. Serão feitas intervenções antes e durante o confronto.

A vaquinha, oficialmente chamada de Doe Arena, terá pontos de arrecadação distribuídos pelo estádio, nos setores Norte e Sul, no corredor da Leste Inferior e no estacionamento E5, próximo aos portões que dão acesso aos camarotes.

Posto de arrecadação situado no estacionamento da Neo Química Arena (Foto: Ulisses Lopresti/Lance!)

Desafio da vaquinha

O intervalo do jogo contará com um desafio inspirado na campanha de financiamento coletivo. Cinco torcedores serão selecionados para recriar o gol de Viola na final do Paulistão de 1988, quando o Corinthians conquistou o título sobre o Guarani, adversário deste domingo (23), no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

Os vencedores serão premiados com uniformes do Corinthians autografados pelo lateral-direito Matheuzinho e o atacante Romero, embaixadores oficiais da vaquinha.

Veja como doar para a vaquinha do Corinthians

Lançada em novembro, a campanha visa arrecadar R$ 700 milhões para quitar os débitos do Corinthians com o banco estatal referente ao estádio, inaugurado em 2014, que contou com ajuda financeira da instituição para a sua construção.

A ação da patrocinadora alavancou o valor arrecadado pela vaquinha do Corinthians, ao todo foram arrecadados R$ 37.504.093,01. Para cumprir a meta, a campanha precisa acumular mais R$ 662.495.906,99. Vale lembrar que a ação da torcida organizada terá duração até maio deste ano.