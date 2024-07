Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 08/07/2024 - 11:33 • Belo Horizonte (MG)

Augusto Melo, presidente do Corinthians, se envolveu em nova polêmica após a derrota para o Cruzeiro por 3 a 0, pelo Campeonato Brasileiro. O mandatário desferiu um soco no rosto de um torcedor da Raposa, nos arredores do camarote do Mineirão. Veja o vídeo acima.

Segundo João Daniel, aficionado agredido por Augusto, a situação ocorreu enquanto se dirigia a um dos bares para comprar um suco. As imagens mostraram o momento onde um grupo pequeno tirava sarro do executivo, que não gostou da brincadeira e acertou um soco na região malar (próxima ao olho) de João.

Após a situação, o torcedor se encaminhou à delegacia do Gigante da Pampulha para registrar um boletim de ocorrência. A Polícia Civil vai seguir investigação para definir a gravidade da ação do presidente do Corinthians.

Augusto Melo se envolveu em polêmica após derrota para o Cruzeiro (Foto: Jose Manoel Idalgo/Corinthians)