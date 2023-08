O Corinthians conquistou uma grande vitória ao bater, de virada, o Coritiba, por 3 a 1, na Neo Química Arena, pela 19ª rodada do Brasileirão. O resultado deste domingo (13) foi construído com gols de Gil, Yuri Alberto e Wesley, todos no segundo tempo. O Coxa foi para o intervalo com 1 a 0 no placar e quem balançou a rede foi Murillo, contra. Confira as notas de cada jogador do Timão: