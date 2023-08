Renato Augusto fez referência ao jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, diante do São Paulo, que acontece nesta quarta-feira (16). às 19h30, no Morumbi. Com a vitória por 2 a 1 na Neo Química Arena, o Corinthians pode até empatar para sair com a vaga. No entanto, o meio-campista tratou de pregar a continuidade do trabalho para sair vitorioso do estádio do rival.