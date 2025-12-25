Bastidores: título do Corinthians tem previsão de Dorival e recado de Memphis

O Corinthians divulgou material com bastidores do título da Copa do Brasil conquistado diante do Vasco, no último domingo (21), no Maracanã. Entre os principais trechos, aparecem discursos de Memphis Depay, autor do gol que definiu o tetracampeonato, e do técnico Dorival Júnior.

Ainda no CT Joaquim Grava, Dorival reuniu o elenco para uma conversa no gramado e destacou a experiência do grupo corintiano ao projetar uma vitória em campo adversário.

- Fiquem sossegados, vamos ganhar lá dentro. Hoje estamos sendo novamente a pior coisa do ano, um time questionado, que gera dúvidas. E mais uma vez vamos modificar esse pensamento da grande maioria - iniciou.

- Todos lutamos para chegar até esse instante (final da Copa do Brasil). Eu não antecipei nenhum resultado antes do primeiro jogo, não tinha essa certeza. Dessa vez, eu tenho. Nós vamos lá, como fomos para a BH (Belo Horizonte), para ganhar esse jogo. Não tenho dúvidas. Estamos na decisão em igualdade de condições. Eles chegam mais fortes por estarem em casa? Não. Nós chegamos mais fortes por estarmos lá dentro. Vamos nos impor - completou, de forma eufórica.

Dorival Júnior após título do Corinthians (Foto: Joca Duarte/Mochila Press/Gazeta Press)

Memphis Depay, principal referência técnica do elenco, usou sua experiência para transmitir confiança ao grupo e motivar os jogadores para a segunda partida, após o empate sem gols na Neo Química Arena.

- Quando cheguei, comecei a escalar a montanha. Caímos na Libertadores, mas esse time tem muita qualidade. Não é só porque eu cheguei, é porque todos vocês começaram a acreditar um no outro. Só peço uma coisa. Acreditem um no outro e em vocês mesmos. Essa é a mentalidade. Eu não costumo falar no vestiário em todos os jogos, na Europa não fazemos muito isso. Mas é uma final. Nos sacrificamos por isso e vamos vencer - afirmou.

Em igualdade no placar agregado, o Corinthians viajou ao Rio de Janeiro com a missão de superar o rival e sua torcida para sair com o título da Copa do Brasil. Antes dos 20 minutos, Yuri Alberto recebeu ótimo lançamento, dominou com categoria e deslocou Léo Jardim para abrir o placar.

Ainda na primeira etapa, Nuno Moreira venceu disputa aérea e cabeceou para o fundo das redes, igualando o marcador. Memphis, já na segunda etapa, recebeu cruzamento rasteiro de Yuri dentro da pequena área e apenas finalizou para recolocar o Corinthians em vantagem e dar números finais ao confronto.