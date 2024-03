Estádio corintiano é cortejado pelo Santos (Foto: JP Drone)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/03/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

A boa relação entre Corinthians e Santos pode render negócio interessante para ambas as partes. O Timão deseja criar novas fontes de renda com a Neo Química Arena, e o Peixe analisa disputar semifinal do Paulistão, contra o Bragantino, na casa do rival.

De acordo com o presidente corintiano, Augusto Melo, conversas sobre isso já existiam. Após o interesse do clube presidido por Marcelo Teixeira esfriar recentemente, os santistas voltaram a cogitar a ideia.

- Existiu uma conversa com o presidente Marcelo Teixeira, mas depois parece que voltou atrás. Tive a informação de que o Santos se interessou de novo. Não tem problema, nosso estádio agrega muito. Seria muito importante para a nossa logística e parte financeira. Precisamos colocar nossa arena para rodar afirmou o mandatário do Timão.

Eliminado do Paulistão de maneira precoce, o Corinthians pode promover novas utilizações da Neo Química Arena, como o aluguel ao Santos, para faturar no período sem jogos.

➡️ Santos e Corinthians irão se enfrentar na Data Fifa

O Peixe enviou representantes ao estádio na segunda-feira (18) e ainda não se decidiu. A intenção alvinegra é aumentar o faturamento com bilheteria e conseguir mais engajamento na semifinal do Paulistão em relação ao que é possível fazer na Vila Belmiro.

Jogo entre Corinthians e Santos terminou com vitória do Peixe, no Paulistão 2024 (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

Contudo, parte do elenco santista tem a preferência de atuar na tradicional casa do clube.

- A gente é funcionário e tem de jogar onde a diretoria achar melhor. Claro, se eles pedirem nossa opinião, vamos pelo consenso e creio que a Vila Belmiro é nossa casa e muito importante para nós - afirmou o goleiro João Paulo, após vitória nos pênaltis sobre a Portuguesa, nas quartas do Estadual.

A data para a semi do Campeonato Paulista ainda não está definida. O vencedor de Santos e Bragantino, jogo que pode acontecer no estádio do Corinthians, enfrentará Palmeiras ou Novorizontino na final.