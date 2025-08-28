Venda de atacante pode render mais de R$ 70 milhões ao Corinthians
Pedro deixou o Timão em 2023
- Matéria
- Mais Notícias
O Corinthians espera arrecadar uma quantia milionária com uma transferência envolvendo Pedro. Revelado pelo Timão, o atacante de 19 anos defende o Zenit, da Rússia, e tem tratativas em andamento com o Al-Ittihad, da Arábia Saudita.
Hugo Souza rebate jornalista após invasão em jogo do Corinthians: ‘Ficou claro’
Fora de Campo
Athletico x Corinthians: Polícia prende torcedores atleticanos por invasão e injúria racial
Corinthians
Palmeiras treina para clássico com o Corinthians com convocado e destaques da base
Palmeiras
O clube alvinegro detém 30% dos direitos federativos de Pedro. Destaque do Zenit na última temporada, o atacante está na mira do time que saudita, que estuda desembolsar até 35 milhões de euros (cerca de R$ 221 milhões na cotação atual). Caso se concretize, o Corinthians teria direito a R$ 66 milhões deste valor.
Além disso, o Timão ainda teria direito a cerca de R$ 5,5 milhões na negociação, por meio do mecanismo de solidariedade da Fifa, que distribui parte dos valores de transferências aos clubes responsáveis pela formação do atleta entre os 12 e 18 anos.
➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
Trajetória no Corinthians
Nascido em 2006, Pedro sempre foi considerado internamente como uma das maiores promessas do clube alvinegro. O jogador conquistou duas vezes o Campeonato Paulista Sub-17 pelo clube alvinegro, em 2021 e 2023.
O atacante chegou a ser promovido ao time profissional em 2023. Ao todo foram nove partidas e um gol marcado, na derrota por 2 a 1 para o Fortaleza, pelo Brasileirão daquela temporada. Pedro foi vendido ao Zenit por 9 milhões de euros (R$ 46,7 milhões na época).
Projeção de venda
O interesse do Al-Ittihad em Pedro foi noticiado pelo jornalista francês Santi Aouna, e confirmado pelo Lance!. Nos bastidores, a diretoria alvinegra sabe sobre o interesse e espera a concretização da negociação.
No início do ano, o Corinthians estabeleceu no plano orçamentário que prevê receber R$ 181 milhões com vendas de jogadores nesta temporada. A situação se complica ainda mais pelo atual momento financeiro.
O clube alvinegro tem uma dívida avaliada em R$ 2,5 bilhões, um fluxo de caixa estrangulado e precisa quitar uma dívida de R$ 41 milhões com o Santos Laguna, do México, para se livrar de um transfer ban imposto pela Fifa.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias