O Corinthians espera arrecadar uma quantia milionária com uma transferência envolvendo Pedro. Revelado pelo Timão, o atacante de 19 anos defende o Zenit, da Rússia, e tem tratativas em andamento com o Al-Ittihad, da Arábia Saudita.

continua após a publicidade

O clube alvinegro detém 30% dos direitos federativos de Pedro. Destaque do Zenit na última temporada, o atacante está na mira do time que saudita, que estuda desembolsar até 35 milhões de euros (cerca de R$ 221 milhões na cotação atual). Caso se concretize, o Corinthians teria direito a R$ 66 milhões deste valor.

Além disso, o Timão ainda teria direito a cerca de R$ 5,5 milhões na negociação, por meio do mecanismo de solidariedade da Fifa, que distribui parte dos valores de transferências aos clubes responsáveis pela formação do atleta entre os 12 e 18 anos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Pedro foi vendido em 2023 (Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)

Trajetória no Corinthians

Nascido em 2006, Pedro sempre foi considerado internamente como uma das maiores promessas do clube alvinegro. O jogador conquistou duas vezes o Campeonato Paulista Sub-17 pelo clube alvinegro, em 2021 e 2023.

O atacante chegou a ser promovido ao time profissional em 2023. Ao todo foram nove partidas e um gol marcado, na derrota por 2 a 1 para o Fortaleza, pelo Brasileirão daquela temporada. Pedro foi vendido ao Zenit por 9 milhões de euros (R$ 46,7 milhões na época).

continua após a publicidade

Projeção de venda

O interesse do Al-Ittihad em Pedro foi noticiado pelo jornalista francês Santi Aouna, e confirmado pelo Lance!. Nos bastidores, a diretoria alvinegra sabe sobre o interesse e espera a concretização da negociação.

No início do ano, o Corinthians estabeleceu no plano orçamentário que prevê receber R$ 181 milhões com vendas de jogadores nesta temporada. A situação se complica ainda mais pelo atual momento financeiro.

O clube alvinegro tem uma dívida avaliada em R$ 2,5 bilhões, um fluxo de caixa estrangulado e precisa quitar uma dívida de R$ 41 milhões com o Santos Laguna, do México, para se livrar de um transfer ban imposto pela Fifa.