A palavra de ordem no Corinthians com a chegada de Mano Menezes virou intensidade. Com nova metodologia, o técnico quer ver uma equipe compacta e capaz de pressionar o adversário. Tendo pela frente o Fluminense de Fernando Diniz, que gosta de atrair seu adversário no campo de defesa, a partida no Maracanã será um bom teste para ver evolução no Corinthians.