A classificação para a fase oitavas de final da Copa Sul-Americana rendeu ao Corinthians uma premiação de 550 mil dólares, equivalente a R$ 2,6 milhões. A equipe de Vanderlei Luxemburgo venceu o Universitario-PER por 3 a 1 no placar agregado e vai enfrentar o Newell's Old Boys, da Argentina, na próxima fase do torneio.