O Corinthians venceu o Universitario-PER por 2 a 1, na partida de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana, e garantiu vaga às oitavas de final da competição. Maycon abriu o placar para o Timão, Flores, após pênalti cometido por Biro, igualou o marcador, e Ryan Gustavo, nos acréscimos, sacramentou a vitória. No gráfico abaixo você confere as notas do Corinthians no duelo contra o Universitario.