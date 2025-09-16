Veja prazo para retorno de Garro e opções de reposição no Corinthians
Meia foi diagnosticado com uma lesão na panturrilha
O Corinthians convive com dificuldades para montar a equipe. Garro foi diagnosticado com uma lesão muscular grau 2 na panturrilha direita. O argentino iniciou o tratamento na departamento de fisioterapia. A tendência é que o camisa 8 retorne em três a seis semanas.
Dorival Júnior terá a missão de armar a equipe com um outro meia armador. Há poucas opções para a posição. Igor Coronado, que era a outra peça para a função, deixou o Corinthians para defender o Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos.
Contra o Fluminense, quando Garro foi cortado do banco de reservas, Dorival Júnior escalou Vitinho na função do argentino. Recém-chegado ao Timão, o atacante foi contratado para atuar pelas pontas, e foi improvisado na região central do ataque.
As únicas opções de Dorival Júnior são com improvisações. Com 18 anos, Dieguinho pode atuar como meia armador. Na base, o atleta teve experiência em atuação na posição de Garro e pode acabar sendo utilizado pelo treinador.
Próximo jogo
O Corinthians volta a entrar em campo no próximo domingo (21). Os comandados de Dorival Júnior encaram o Sport, às 17h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife. A partida é válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O Timão ocupa a nona colocação na tabela de classificação. A equipe vem de uma sequência positiva na temporada. O Corinthians não perde há cinco jogos. Contando Copa do Brasil e Brasileirão, são quatro vitórias e um empate. Dorival Júnior completou 26 jogos no comando da equipe e, atualmente, tem um aproveitamento de 56% desde sua chegada, em abril.
