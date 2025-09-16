menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Corinthians é alvo de investigação do MP-SP sobre conexões com facção criminosa

Investigação foi motivada por declaração de Romeu Tuma Jr.

Votação do impeachment de Augusto Melo acontece no Parque São Jorge, sede do Corinthians (Foto: Ulisses Lopresti/ Lance!)
imagem cameraCorinthians é investigado pelo Ministério Público (Foto: Ulisses Lopresti/ Lance!)
fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024Ulisses Lopresti
Setorista
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
Dia 16/09/2025
12:08
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) investiga conexões do Corinthians com a facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital). O órgão também investiga o uso de cartões de crédito e relatórios de despesas da presidência do Timão.

continua após a publicidade

A investigação foi motivada após depoimento de Romeu Tuma Jr., presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians. No dia 14 de agosto, o dirigente declarou que o "crime organizado se infiltrou" no clube, e que sofre ameaças por isso.

A informação foi veiculada inicialmente pelo 'Ge.globo'. O promotor responsável pelo caso, Cássio Roberto Conserino, suspeita que jogadores do Corinthians tenham se hospedado em imóvel que pertence a José Carlos Gonçalves, conhecido como Alemão, apontado em outras investigações como figura de peso no crime.

continua após a publicidade

Em manifestação proferida no processo na última sexta-feira, o promotor pediu explicações a Fausto Vera, Rodrigo Garro e Talles Magno. Ele quer saber se o trio realmente morou em um apartamento pertencente a Alemão, no bairro Anália Franco, e se o Corinthians participou da intermediação da locação.

Não há suspeitas que os atletas tenham participado, ou tenham conhecimento da relação dos imóveis com o crime organizado. Eles foram questionados na condição de testemunhas.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

A votação das contas de 2024 do Corinthians será realizada nesta segunda-feira (27), no Parque São Jorge (Foto: Divulgação/Corinthians)
Ministério Público de São Paulo investiga ligação do PCC com o clube alvinegro (Foto: Divulgação/Corinthians)

Investigações

O MP-SP investiga irregularidades no uso do cartão corporativo do Corinthians por ex-presidentes no período de 2018 a 2025. Andrés Sanchez confessou ter usado o artifício por engano em uma viagem para o Rio Grande do Norte.

Inicialmente, o clube apresentou à Justiça apenas as faturas dos cartões de crédito corporativos. Posteriormente, a diretoria afirmou ter concluído o cumprimento da requisição ao encaminhar também os relatórios de despesas da presidência. Até a noite da última segunda-feira, entretanto, a promotoria ainda não havia confirmado o recebimento dessa documentação.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias