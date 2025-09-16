Vaquinha do Corinthians quita 172ª parcela; veja quanto falta

A Gaviões da Fiel, organizadora da campanha Doe Arena, popularmente conhecida como "Vaquinha do Corinthians", anunciou que a 172ª parcela da dívida do clube alvinegro com a Caixa Econômica Federal foi paga nesta segunda-feira (15).

O financiamento coletivo visa quitar a dívida com a instituição financeira referente à Neo Química Arena, avaliada em R$ 700 milhões. A amortização do débito acontece de forma diária, com exceção dos finais de semana. A 172ª parcela custou R$ 1.288,00.

Lançada em novembro do ano passado, o prazo previsto para que a campanha fosse encerrada era maio. Entretanto, a torcida organizada conseguiu prorrogar a data até o dia 31 de dezembro de 2025. A Vaquinha do Corinthians arrecadou R$ 40.907.646,30. A Vaquinha estagnou nos últimos meses, e a ação estacionou na arrecadação, não conseguindo evoluir da casa dos 40 milhões.

O valor representa 5,84% do objetivo da campanha. Ainda faltam R$ 659.092.353,70 para a meta ser alcançada. A dívida perdura desde 2013, quando a Caixa Econômica Federal emprestou R$ 400 milhões ao Corinthians para a construção do seu estádio, utilizado no ano seguinte na Copa do Mundo realizada no Brasil. O financiamento público gerou juros que elevaram a dívida para cerca de R$ 700 milhões.

Como doar para a Vaquinha do Corinthians?

Cinco opções de doação são oferecidas na plataforma, com quantias a partir de R$ 10, incluindo R$ 20, R$ 50 e R$ 100. Também é possível realizar uma contribuição maior; nesse caso, basta digitar o valor desejado. A arrecadação acontece por meio do site doearenacorinthians.com.br.