Veja os trunfos do Corinthians para manter Memphis em 2026

Memphis já pode assinar um pré-contrato com outro clube. O vínculo do atleta com o Corinthians tem duração até 20 de junho deste ano. O atacante demonstrou vontade de seguir no Timão, mas as conversas de renovação ainda não começaram.

continua após a publicidade

Um pré-contrato é um acordo firmado entre atleta e clube que estabelece, de forma antecipada, os termos de um vínculo futuro. Nesse instrumento, ficam definidos pontos como a duração do contrato definitivo, valores salariais e demais condições da contratação, com validade a partir do término do vínculo atual do jogador. O pré-contrato só pode ser assinado dentro dos seis meses finais do contrato em vigor ou após a sua expiração, conforme previsto no regulamento da CBF.

Contratado em setembro de 2024, Corinthians e Memphis estabeleceram uma multa rescisória de 10 milhões de euros (cerca de R$ 62 milhões) para clubes europeus, com direito do jogador a 50% do valor. Já para equipes do futebol brasileiro, a cláusula é de R$ 150 milhões, dos quais o atacante ficaria com 20%, o equivalente a R$ 30 milhões.

continua após a publicidade

Após o título da Copa do Brasil, ainda no gramado do Maracanã, onde o Corinthians venceu o Vasco, na decisão, Memphis declarou que tem o sonho de disputar a Libertadores pelo clube alvinegro na temporada de 2026.

- Esse é o sonho (Disputar a Libertadores). Agora, vamos comemorar. Eu preciso de umas férias. Sofri bastante, meu corpo está completamente cansado. E depois, vamos falar sobre isso - disse o camisa 10 do Timão.

continua após a publicidade

Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Memphis foi um dos destaques do Timão na temporada (Foto: Wanderson Oliveira/PxImages/GazetaPress)

Trunfos do Corinthians

Memphis adotou uma postura mais participativa dentro do clube no final da temporada. Autor do gol da vitória por 2 a 1 sobre o Vasco, na decisão da Copa do Brasil, o atacante deixou o campo cobrando uma postura mais profissional da diretoria e declarou querer ajudar o clube a se estruturar.

- Os torcedores me amam, e eu amo eles, luto por eles. Eles merecem tudo. E as pessoas da diretoria precisam acordar. Eu sei exatamente para quem eu estou falando, e eles sabem também. Deixem esse clube em paz, vão fazer m… em outro lugar. Porque este clube precisa crescer, lutar por Libertadores, Brasileirão todo ano. Os torcedores merecem. Quem quer f… o Corinthians, vai embora. Este clube precisa de estrutura. Eu vim para isso, mas preciso de ajuda - disse o atacante.

Um dos trunfos do Timão para manter o camisa 10, ao menos nos primeiros seis meses do ano, é a proximidade da Copa do Mundo. Memphis quer se preparar para disputar o Mundial com a Holanda, e uma troca de equipe poderia atrapalhar a preparação.