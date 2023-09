Após o empate sem gols com o Palmeiras, na tarde deste domingo (3), o Corinthians terá 11 dias até o seu próximo compromisso, que será contra o Fortaleza, no Estado do Ceará, no dia 14, pelo Brasileirão. O duelo será uma prévia de uma das semifinais da Sul-Americana, que será disputada justamente pelas duas equipes entre os dias 26 de setembro e 3 de outubro. A pausa acontece por conta das datas Fifas, onde a Seleção Brasileira, por exemplo, vai estrear nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2006, no Canadá, Estados Unidos e México.