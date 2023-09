Faltou gol, sobrou cartão. O pós-jogo do empate em 0 a 0 entre Corinthians e Palmeiras, na Neo Química Arena, foi movido pela polêmica expulsão de Murilo - aos 46 minutos da etapa final. A justificativa de Anderson Daronco para o cartão vermelho também não convenceu o corintiano Neto, que concordou apenas com a punição para Maycon no lance com Endrick, também nos acréscimos.