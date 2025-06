Veja como Yuri Alberto se prepara para voltar ao Corinthians antes do prazo

O elenco do Corinthians está de férias desde o empate por 1 a 1 com o Grêmio, na última quinta-feira (12), em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro. Serão duas semanas de folga ao elenco, mas Yuri Alberto se antecipou e realiza trabalhos físicos durante sua viagem para se recuperar de uma fratura na região lombar.

No dia 24 de maio, no empate entre Corinthians e Atlético Mineiro, o atacante deixou o gramado da Arena MRV carregado pelos colegas. Exames constataram uma fratura no processo transverso L1, do lado direito. O tempo médio de recuperação para essa lesão gira entre 3 a 4 meses, mas Yuri Alberto faz um trabalho separado para retornar ainda antes deste prazo.

— O tempo de consolidação é de 3 a 4 meses, mas geralmente, com a melhora dos sintomas de dor e contratura, é possível iniciar um trabalho de fisioterapia para preservar a massa muscular e a mobilidade. São fraturas de tratamento conservador, e esse tratamento consiste em repouso relativo, medicação para controle de dor e imobilização com colete lombar opcional. A imobilização é para aliviar a dor e a contratura muscular, e não há necessidade de repouso absoluto — disse Guilherme Zuiani, ortopedista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em entrevista ao Lance!.

Jogador treina para retornar antes do previsto (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Férias de Yuri Alberto

O jogador viajou com a família para os EUA. Além dos parentes, o atleta também está acompanhado de Gustavo Jorge, seu fisioterapeuta, para assegurar a continuidade dos cuidados no período de descanso. Nas redes sociais, Yuri Alberto publica vídeos do seu dia a dia de treinos.

A meta do jogador é estar à disposição de Dorival Júnior em julho, quando além do Campeonato Brasileiro, o Corinthians também irá encarar o Palmeiras nas oitavas de final da Copa do Brasil, com jogos no dia 30 de julho e 7 de agosto. Yuri Alberto será reavaliado pela equipe médica do clube alvinegro assim que retornar das férias.