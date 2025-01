Impeachment no Corinthians: uma semana após suspensão, votação segue sem data definida

A remarcação da votação para o impeachment de Augusto Melo da presidência do Corinthians segue indefinida. Na última segunda-feira (20), o Conselho Deliberativo (CD) do clube se reuniu para decidir sobre o afastamento, mas a sessão foi suspensa após determinação de Romeu Tuma Jr., presidente do órgão.

Na ocasião, o Conselho Deliberativo aprovou a admissibilidade do rito que permite a votação do afastamento, mas suspendeu o pleito com base no artigo 85 do estatuto do clube, que exige a presença de mais da metade dos conselheiros na sessão. A decisão foi tomada devido ao atraso na votação e à manifestação de alguns presentes que afirmaram que deixariam a sessão devido ao horário.

Romeu Tuma Jr. é responsável por remarcar a votação. No estatuto do Corinthians não há um prazo definido de quando ela deverá acontecer e a escolha da nova data do pleito ficará a critério do presidente do CD.

Conselho Deliberativo (CD) do Corinthians se reunirá para decidir o futuro de Augusto Melo (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

Indefinição

Inicialmente, opositores de Augusto Melo chegaram a defender que a votação acontecesse apenas após o término da investigação da Polícia Civil e do Ministério Público de São Paulo, que apuram possíveis irregularidades na relação entre o Corinthians e sua ex-patrocinadora Vai de Bet, incluindo a investigação de lavagem de dinheiro.

Entretanto, a tendência é que o inquérito seja concluído em março, e o CD tem pressa para decidir sobre o impeachment, e assim, evitar mais desgastes institucionais no Corinthians, com ou sem o afastamento de Augusto Melo.

O local onde seria realizado o pleito também se revelou um empecilho para a remarcação do processo. As votações do CD são tradicionalmente marcadas para o Parque São Jorge, sede social do Corinthians. Nas duas últimas ocasiões, centenas de torcedores pró-Augusto Melo se reuniram em frente ao portão do clube, gerando insegurança entre os conselheiros. Existe a possibilidade de a votação ocorrer na Neo Química Arena.

Na última segunda-feira (20), os conselheiros Marcelinho Mariano, envolvido no caso Vai de Bet, e Sergio Janikian, foram agredidos na saída do Parque São Jorge. Augusto Melo teve que ser escoltado por seguranças e Romeu Tuma Jr. foi diversas vezes ameaçado por pessoas presentes no local.