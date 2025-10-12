Vaquinha do Corinthians: veja de onde vêm as maiores doações

A Vaquinha do Corinthians foi lançada pela Gaviões da Fiel, principal torcida organizada, em novembro do último ano, e visa pagar a dívida do clube alvinegro com a Caixa Econômica Federal, referente a construção da Neo Química Arena, em 2024.

O objetivo da 'Vaquinha' é arrecadar R$ 700 milhões, valor total do débito. O banco estatal financiou a construção do estádio, que foi palco da abertura da Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil. A campanha tinha duração até maio, mas a torcida organizada conseguiu prorrogar o prazo até o final do ano.

A campanha arrecadou R$ 40.997.446,00 até o momento, valor que representa 5,86% da meta final. Para alcançar o objetivo, a Vaquinha ainda precisa reunir R$ 659.002.554,00. Na plataforma, os organizadores do financiamento coletivo detalham os principais pontos da iniciativa.

Campanha visa pagar dívida do Corinthians com a Caixa Econômica Federal referente a construção da Neo Química Arena (Foto: Divulgação / Neo Química Arena)

Ranking de doações

Na plataforma do Doe Arena, é possível ver a origem das doações da Fiel. Há, inclusive, uma lista com as regiões que mais contribuíram para a campanha. São Paulo e Paraná, estados com mais torcedores do Corinthians, lideram o ranking.

Top-5 dos estados que doaram para a Vaquinha do Corinthians

1º - São Paulo - R$ 28.839.123,38

2º - Paraná - R$ 2.100.463,22

3º - Pernambuco - R$ 1.354.828,04

4º - Minas Gerais - R$ 1.232.683,08

5º - Santa Catarina - R$ 1.145.640,53

Como doar para a Vaquinha do Corinthians?

Cinco opções de doação são oferecidas na plataforma, com quantias a partir de R$ 10, incluindo R$ 20, R$ 50 e R$ 100. Também é possível realizar uma contribuição maior; nesse caso, basta digitar o valor desejado. A arrecadação acontece por meio do site doearenacorinthians.com.br.