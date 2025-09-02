Quem é o maior doador da Vaquinha do Corinthians? Veja a lista

A campanha "Doe Arena" foi lançada pela torcida organizada Gaviões da Fiel em novembro de 2024. A proposta é um financiamento coletivo para quitar a dívida do Corinthians com a Caixa Econômica Federal referente a construção da Neo Química Arena, inaugurada em 2014.

O objetivo da 'Vaquinha' é arrecadar R$ 700 milhões, valor total do débito. O banco estatal financiou a construção do estádio, que foi palco da abertura da Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil. A campanha tinha duração até maio, mas a torcida organizada conseguiu prorrogar o prazo até o final do ano.

A campanha arrecadou R$ 40.870.775,98 até então. O valor corresponde a 5,84% do objetivo final. Para alcançar a meta, a Vaquinha ainda precisa juntar R$ 659.129.224,02.

Ranking de Doadores

1º - Esportes Gaming Brasil LTDA (Esportes da Sorte)

2º - Membros do Canal do Povo Escolhido

3º - Fatal Model Provedor de Conteúdo da Internet LTDA (Fatal Models)

4º - Fiel USA

5º - BPC Promoção e Eventos Ltda

Campanha visa pagar dívida da Neo Química Arena (Foto: Ulisses Lopresti /Lance!)

As doações da Vaquinha do Corinthians

O maior doador da campanha é a Esportes da Sorte, casa de apostas que patrocina o Corinthians. Em fevereiro, a empresa chegou a doar R$ 500 mil para a 'Vaquinha'. O terceiro colocado é a Fatal Models, site de anúncios de acompanhantes, que não tem vínculo com o Timão, mas contribuiu com R$ 200 mil no final do ano passado. O quinto é a BPC Promoções e Eventos LTDA, que chegou a doar R$ 140 mil.

O vice-líder são os Membros do Canal do Povo Escolhido, canal do Youtube que pertence ao influenciador Cacá Catalão, torcedor fanático do Timão que produz conteúdos sobre o clube. A Fiel USA, quarto lugar, também é uma organização entre torcedores em prol da campanha. Não é possível detalhar quanto foi arrecadado.