menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Quem é o maior doador da Vaquinha do Corinthians? Veja a lista

Campanha visa arrecadar R$ 700 milhões

Corinthians-Neo-Quimica-Arena-Itaquera
imagem cameraCampanha visa pagar R$ 700 milhões e dívida com a Caixa (Foto: Bruno Granja)
fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 02/09/2025
14:04
  • Matéria
  • Mais Notícias

A campanha "Doe Arena" foi lançada pela torcida organizada Gaviões da Fiel em novembro de 2024. A proposta é um financiamento coletivo para quitar a dívida do Corinthians com a Caixa Econômica Federal referente a construção da Neo Química Arena, inaugurada em 2014.

continua após a publicidade

O objetivo da 'Vaquinha' é arrecadar R$ 700 milhões, valor total do débito. O banco estatal financiou a construção do estádio, que foi palco da abertura da Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil. A campanha tinha duração até maio, mas a torcida organizada conseguiu prorrogar o prazo até o final do ano.

A campanha arrecadou R$ 40.870.775,98 até então. O valor corresponde a 5,84% do objetivo final. Para alcançar a meta, a Vaquinha ainda precisa juntar R$ 659.129.224,02.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Ranking de Doadores

1º - Esportes Gaming Brasil LTDA (Esportes da Sorte)
2º - Membros do Canal do Povo Escolhido
3º - Fatal Model Provedor de Conteúdo da Internet LTDA (Fatal Models)
4º - Fiel USA
5º - BPC Promoção e Eventos Ltda

Neo Química Arena recebe Corinthians x Bahia
Campanha visa pagar dívida da Neo Química Arena (Foto: Ulisses Lopresti /Lance!)

As doações da Vaquinha do Corinthians

O maior doador da campanha é a Esportes da Sorte, casa de apostas que patrocina o Corinthians. Em fevereiro, a empresa chegou a doar R$ 500 mil para a 'Vaquinha'. O terceiro colocado é a Fatal Models, site de anúncios de acompanhantes, que não tem vínculo com o Timão, mas contribuiu com R$ 200 mil no final do ano passado. O quinto é a BPC Promoções e Eventos LTDA, que chegou a doar R$ 140 mil.

continua após a publicidade

O vice-líder são os Membros do Canal do Povo Escolhido, canal do Youtube que pertence ao influenciador Cacá Catalão, torcedor fanático do Timão que produz conteúdos sobre o clube. A Fiel USA, quarto lugar, também é uma organização entre torcedores em prol da campanha. Não é possível detalhar quanto foi arrecadado.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias