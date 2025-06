A Gaviões da Fiel, torcida organizada responsável pela Doe Arena, conhecida como "Vaquinha do Corinthians", divulgou dados da iniciativa que visa ao pagamento da dívida da Neo Química Arena com a Caixa Econômica Federal.

Lançada em novembro do ano passado, o financiamento coletivo tem o objetivo de quitar a dívida de R$ 700 milhões do Corinthians com a Caixa Econômica Federal. Em seis meses, a campanha arrecadou R$ 40.478.135,58. O valor representa 5,78% da meta. Ao foram pagos 110 parcelas.

Segundo o relatório, o valor principal da dívida está avaliado em R$ 646,9 milhões, e representa uma economia de R$ 7 milhões por ano em juros para o clube alvinegro. Inicialmente, a campanha terminaria em maio, entretanto, a Gaviões da Fiel conseguiu renovar o prazo até o dia 31 de dezembro.

A dívida perdura desde 2013, quando o banco estatal emprestou R$ 400 milhões ao Corinthians para a construção do seu estádio, utilizado no ano seguinte na Copa do Mundo realizada no Brasil. O financiamento público gerou juros que elevaram a dívida para cerca de R$ 700 milhões.

Nessa primeira fase, foram 891.893 doações em 191 dias de ação até 6 de junho. O estado com mais arrecadação foi São Paulo, com R$ 28.463.074,45, seguido do Paraná, com R$ 2.079.670,87, e, fechando o top-3, Pernambuco, que levantou R$ 1.350.901,85.

Campanha visa quitar dívida do Corinthians com a Caixa Econômica Federal (Foto: Anderson Romao/AGIF)

Como doar para Vaquinha do Corinthians?

Cinco opções de doação são oferecidas na plataforma, com quantias a partir de R$ 10, incluindo R$ 20, R$ 50 e R$ 100. Também é possível realizar uma contribuição maior; nesse caso, basta digitar o valor desejado. A arrecadação acontece por meio do site doearenacorinthians.com.br