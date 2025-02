Corinthians anuncia a contratação de Fabrizio Angileri; veja detalhes

O Corinthians fechou a contratação do lateral-esquerdo Fabrizio Angileri. O argentino de 30 anos defendia o Getafe, da Espanha, e acertou em definitivo com o Timão até dezembro de 2025. O jogador é o primeiro reforço do clube alvinegro na temporada.

A negociação viveu uma reviravolta na semana. Inicialmente, o Timão se aproximou do jogador em um molde que incluia empréstimo com opção de compra, mas o Getafe esperava uma recompensa financeira e as negociações esfriaram. O Corinthians e o equipe de Angileri passaram então a negociar uma rescisão, que agradou o clube espanhol a fim de não gastar mais dinheiro com salários do atleta.

O jogador chega ao Timão a uma semana do fechamento da janela de transferências. O Corinthians venceu a concorrência de outro clube brasileiro e uma equipe da MLS, dos Estados Unidos. O clube alvinegro apostou no desejo de Angileri em trabalhar com Ramón Díaz, seu conterrâneo, que já declarou admirar o lateral-esquerdo.

Com a chegada do argentino, o Timão passa a ter quatro jogadores para a posição: Matheus Bidu, Hugo, Diego Palacios e Fabrizio Angileri.

Fabrizio Angileiro é o primeiro reforço do Corinthians para a temporada (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Quem é Fabrizio Angileri

Revelado pelo Godoy Cruz, o lateral-esquerdo disputou 109 partidas pelo clube formador. Em 2019, transferiu-se para o River Plate, onde ganhou mais destaque. Pelo clube, disputou 68 jogos, marcando quatro gols e dando 13 assistências. Desde 2022, atua pelo Getafe, onde entrou em campo 27 vezes.

No River Plate, conquistou a Recopa Sul-Americana, Copa Argentina e Supercopa da Argentina, além do Campeonato Argentino e o Trofeo de Campeones. No total, atuou em 68 jogos, marcou quatro gols e distribuiu 13 assistências.