O Corinthians homenageou, neste sábado (19), antes da partida contra o Atlético-MG, o técnico Dorival Júnior pela marca de 1000 jogos como treinador de futebol. O clube venceu o duelo por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro.

O executivo de futebol Fabinho Soldado e o presidente Osmar Stabile participaram da homenagem e entregaram a Dorival uma camisa do Corinthians com o número 1000.

Em suas redes sociais, o treinador comemorou a marca e publicou um texto falando sobre sua trajetória, os aprendizados ao longo da carreira e a importância das pessoas que o acompanharam.

— Mil jogos. E a mesma convicção: trabalho. Foram anos de estudo, esforço e dedicação para transformar cada treino em preparação e cada partida em aprendizado. Agradeço à minha família, que esteve comigo em todos os momentos. À minha comissão técnica pela confiança e parceria diária. Aos atletas, funcionários e dirigentes com quem tive a honra de dividir os campos e os vestiários. Sem vocês, não há caminho. Não encaro o número como um troféu, mas como um compromisso renovado: seguir estudando, preparar com rigor, cuidar das pessoas e competir com respeito ao jogo. O placar muda; os valores ficam. Vamos em frente — disse Dorival.

Pelo Corinthians, Dorival Júnior comandou a equipe em 31 partidas, com 13 vitórias, nove empates e nove derrotas, alcançando um aproveitamento de 51,6%. Sob seu comando, o time marcou 32 gols e sofreu 27.

Dorival, técnico do Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Carreira de Dorival Júnior

Na carreira, Dorival Júnior acumula passagens por diversos clubes brasileiros. Iniciou sua trajetória como treinador na Ferroviária, em 2002, e em seguida comandou Figueirense, Fortaleza, Criciúma e Juventude. Também esteve à frente de Sport, Avaí, São Caetano, Cruzeiro, Coritiba, Vasco da Gama, Santos, Atlético Mineiro, Internacional, Flamengo, Fluminense, Palmeiras, São Paulo, Athletico Paranaense e Ceará. Mais recentemente, assumiu a seleção brasileira em 2024 e, a partir de 2025, comanda o Corinthians.

Entre suas conquistas estão o Campeonato Catarinense com o Figueirense em 2004, o Campeonato Pernambucano pelo Sport em 2006 e o Campeonato Paranaense pelo Coritiba em 2008. Pelo Vasco da Gama, venceu a Série B do Campeonato Brasileiro em 2009, enquanto no Santos conquistou o Campeonato Paulista em 2010 e 2016 e a Copa do Brasil em 2010. No Internacional, ganhou a Recopa Sul-Americana em 2011 e o Campeonato Gaúcho em 2012.

Mais recentemente, Dorival venceu novamente o Campeonato Paranaense com o Athletico em 2020, e conquistou a Copa do Brasil e a Copa Libertadores da América em 2022 pelo Flamengo. Em 2023, conquistou mais uma Copa do Brasil, desta vez com o São Paulo.