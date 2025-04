VaideBet: ex-diretor do Corinthians presta depoimento e alega inocência

Marcelinho Mariano, ex-diretor administrativo do Corinthians, prestou depoimento nesta segunda-feira (14) sobre o Caso VaideBet, na 3ª Delegacia da Polícia Civil em São Paulo. O ex-dirigente é investigado no caso que investiga irregularidades no contrato do Timão com a casa de apostas que patrocinou o clube alvinegro de janeiro a junho de 2024, primeiro ano de gestão de Augusto Melo.

Marcelinho Mariano chegou por volta das 14h, acompanhado de seu advogado Átila Machado. O depoimento durou cerca de três horas, e terminou às 17h.

Marcelinho Mariano e seu advogado atenderam a imprensa após o depoimento. Ambos negaram qualquer relação com Alex Cassundé, intermediário da negociação, que teria direito a R$ 25 milhões pelo acordo.

— Hoje, ficamos por três horas aqui em depoimento. Marcelo Mariano é sócio, conselheiro, foi diretor administrativo do clube. Respondeu todas as perguntas feitas pelo promotor e delegado do caso. Quem sabe, quem vive o Corinthians, sabe que o Marcelo não tem vaidade e quer o bem do time, desde que se tornou sócio na década de 80. Ficou esclarecido e comprovado, absoluta inocência do senhor Marcelo nos fatos apurados. No mais, o processo tramita em sigilo, então não podemos entrar em detalhes — disse Átila Machado, advogado de Marcelinho Mariano.

As investigações são conduzidas por Tiago Fernando Correira, do Departamento de Polícia de Proteção a Cidadania (DPPC) responsável por casos de lavagem de dinheiro.

Investigações do Caso VaideBet

Três figuras conhecidas do Corinthians foram intimados a depor sob a condição de investigados. Marcelinho Mariano, ex-diretor administrativo do clube alvinegro, esteve na delegacia nesta segunda-feira (14).

Na terça-feira (15), será a vez de Sérgio Moura, ex-diretor de marketing do Corinthians, prestar depoimento, e por fim, Augusto Melo irá falar com os investigadores na quarta-feira (16).

Desde o ano passado, outros membros da política do Corinthians prestaram depoimento como testemunhas, foram os casos de Osmar Stábile, primeiro vice-presidente do clube, e Luiz Ricardo Alves, conhecido como Seedorf, ex-diretor adjunto do departamento financeiro.

A Polícia Civil investiga repasses de valores da comissão envolvendo o acordo de patrocínio da Vai de Bet com o Corinthians, que durou de janeiro a junho de 2024, o primeiro ano da gestão de Augusto Melo na presidência do clube alvinegro.

Os repasses são avaliados em R$ 900 mil da Rede Social Media Design, intermediadora do acordo de patrocínio, à Neoway Soluções Integradas de Serviços LTDA, uma empresa supostamente fantasma registrada em nome de Edna Oliveira do Santos, moradora de Peruíbe, que afirma desconhecer qualquer pessoa jurídica vinculada a ela.

O patrocínio previa o pagamento de R$ 370 milhões, um dos maiores acordos do futebol sul-americano, foi rompido unilateralmente pela VaideBet, após o acionamento de uma cláusula anti-corrupção.