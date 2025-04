Com dúvidas, Corinthians inicia preparação para encarar o Fluminense

O Corinthians retomou os treinamentos na manhã desta segunda-feira (14), no CT Dr. Joaquim Grava, iniciando a preparação para os próximos compromissos no Campeonato Brasileiro. Sob o comando de Ramón Díaz, a equipe se concentra nos duelos contra o Fluminense, marcado para quarta-feira (16), e contra o Sport, no sábado (19), ambos na Neo Química Arena.

Os trabalhos começaram com uma sessão de força na academia. Em seguida, após o aquecimento no gramado, os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos no clássico contra o Palmeiras, no último sábado (12), participaram de atividades regenerativas na parte interna do CT. Os demais atletas permaneceram em campo e participaram de exercícios de enfrentamento entre ataque e defesa, além de um treino em campo reduzido.

Ramón Díaz ainda tem dúvidas para o confronto contra o clube carioca. O goleiro Hugo Souza se recupera de uma lesão no reto femoral da coxa direita, enquanto o lateral-esquerdo Fabrizio Angileri trata uma lesão muscular no bíceps femoral da coxa esquerda. Ambos ficaram fora do clássico diante do Palmeiras,

Já o meio-campista Rodrigo Garro, que trata uma tendinopatia patelar no joelho direito, está fora do duelo.

O elenco finaliza nesta terça-feira (15) a preparação para o duelo contra o Fluminense. O técnico Ramón Díaz, que volta ao comando da equipe após cumprir suspensão na partida contra o Palmeiras, deve definir a escalação titular no último treino antes do confronto.

Corinthians busca reencontrar bom momento

Após o título do Campeonato Paulista, o Corinthians disputou cinco jogos, empatou dois duelos, venceu uma e perdeu outros dois. Na última partida pelo Brasileirão, foi derrotado por 2 a 0 diante do Palmeiras, na Arena Barueri.

Após o Fluminense e Sport, o Corinthians encara o Racing, novamente na Neo Química Arena, no dia 24 de abril, pela Sul-Americana.