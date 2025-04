Corinthians TV alcança números históricos de visualizações nas redes sociais; confira

A Corinthians TV atingiu sua maior audiência de 2025 e a segunda maior da história do canal durante a live “Dia de Corinthians”, realizada neste fim de semana, com mais de 600 mil visualizações e cerca de 450 mil espectadores únicos, 200 mil deles novos no canal.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O Timão ainda confirmou que, durante o Paulistão 2025, a Corinthians TV realizou 18 transmissões, alcançando 2,1 milhões de espectadores únicos e acumulando 3,2 milhões de visualizações.

- Os números são reflexo de um trabalho contínuo nas redes sociais, marcado por estratégia, inovação e entrega em tempo real - disse o clube em nota.

continua após a publicidade

- Nas redes sociais, a inovação ficou por conta de uma cobertura inédita na madrugada da final, em parceria com a Esportes da Sorte. Foram 63 publicações (sete delas ao vivo) distribuídas entre Instagram, Facebook e YouTube a partir da meia-noite, ampliando o alcance e o engajamento com a torcida - completa.

Timão foi campeão paulista neste ano (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Os conteúdos recentes tiveram ampla repercussão, registrando 60 milhões de visualizações no total e alcançando 45 milhões de contas. Entre as publicações, o post de escalação se destacou em números, com 6,5 milhões de visualizações e alcance de 3,8 milhões de perfis.

continua após a publicidade

- É uma construção contínua, tijolinho por tijolinho, com uma fundação sólida e uma equipe afiada [...] Mais do que números, o Corinthians reforça que dentro e fora de campo, o time joga junto sempre com Sangue no Olho - finalizou a comunicação do clube.