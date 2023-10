As atuações da cria do terrão, no entanto, encheu os olhos dos ingleses, principalmente no empate do Corinthians com o São Paulo, na Neo Química Arena, pelo primeiro turno do Brasileirão. Na partida em questão, a escalação de Wesley entre os titulares foi uma surpresa promovida pelo então técnico corintiano Vanderlei Luxemburgo. Em campo, o camisa 36 foi decisivo, sofrendo um pênalti que evitaria a primeira derrota corintiana contra o Tricolor na sua casa.