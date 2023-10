O elenco do Corinthians treinará no CT Joaquim Grava até sábado (14) e receberá nova folga no domingo (15). O próximo compromisso do Timão é no dia 19 de outubro, contra o Fluminense, no Maracanã. A equipe de Mano Menezes ocupa o 13° na tabela do Brasileirão, com 31 pontos.