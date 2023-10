- Você mesmo disse, Tite. "Se eu assumir (algum clube), me chamem de mentiroso". Você disse quatro vezes não para o Corinthians. Com o Corinthians você não vai estar mais. Toda a admiração, o amor e o respeito que o torcedor tinha com você, você jogou na lata do lixo, jogou fora. Virou as costas e nem tchau você deu - começou Marcelinho.