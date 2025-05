Um ano sem Cássio: veja os números dos sucessores no gol do Corinthians

Há um ano, Cássio concedia entrevista coletiva no CT Dr. Joaquim Grava e anunciava sua despedida do Corinthians após doze anos de serviços prestados. A saída do ídolo marcou o fim de uma geração que conquistou tudo pelo Timão, do Paulistão até o Mundial de Clubes da Fifa.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Atualmente no Cruzeiro, Cássio construiu uma passagem marcante com a camisa do Corinthians. Ao todo foram 712 partidas e o goleiro é o segundo jogador que mais entrou em campo pelo Corinthians. Além disso, foram nove títulos conquistados neste período, incluindo a Libertadores e o Mundial de Clubes, vencidos em 2012.

O último jogo do goleiro com a camisa alvinegra foi em abril do último ano. Cássio foi titular na derrota do Timão por 1 a 0 para o Argentinos Juniors, na Copa Sul-Americana, no dia 23 de abril, em partida disputada em Buenos Aires. Desde então, o Corinthians passou por muitas mudanças na meta.

continua após a publicidade

Cássio defendeu o Corinthians em 712 partidas (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Carlos Miguel

O goleiro foi contratado pelo Corinthians em 2021 e ficou por quase três anos amargando a reserva de Cássio. Querido pela torcida, teve boas atuações quando ganhou a titularidade e parecia o sucessor natural do ídolo. Entretanto, deixou o Timão em julho do mesmo ano, para atuar no Nottingham Forest, da Inglaterra.

Desempenho pelo Corinthians

25 jogos 14 gols sofridos 12 jogos sem sofrer gol (48%) 3.8 defesas por jogo 2.2 defesas em chutes na área por jogo 1 pênalti defendido Nota Sofascore 7.50

*Levantamento do SofaScore

Goleiro deixou o Timão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Matheus Donelli

Sem Carlos Miguel, sobrou para o jovem da base a responsabilidade de substituir um dos maiores ídolos da história do Corinthians. Formado no Terrão, o jogador sempre mostrou muita vontade com a camisa do Timão, mas viveu um período conturbado da defesa alvinegra, e o clube sofreu com maus resultados.

continua após a publicidade

Desempenho pelo Corinthians

28 jogos 38 gols sofridos 4 jogos sem sofrer gol (14%) 2.8 defesas por jogo 1.6 defesas em chutes na área por jogo 1 pênalti defendido Nota Sofascore 6.82

*Levantamento do SofaScore

Matheus Donelli segue no elenco do Timão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Hugo Souza

O goleiro pertencia ao Flamengo, mas estava emprestado ao modesto Chaves, de Portugal. O jogador chegou ao Timão em julho do último ano e, em pouco tempo, salvou o Corinthians em duas decisões de pênaltis: contra o Grêmio, na Copa do Brasil, e contra o Red Bull Bragantino, na Copa Sul-Americana.

Com um bom desempenho, foi contratado pelo Corinthians junto ao Flamengo em dezembro. A Fiel ficou ainda mais apaixonada pelo goleiro no Paulistão deste ano. O goleiro defendeu um pênalti de Estêvão no empate por 1 a 1 contra o Palmeiras, pela primeira fase da competição, no Allianz Parque. Na decisão, salvou uma penalidade cobrada por Raphael Veiga, que garantiu o empate em 0 a 0 na Neo Química Arena, e o título do Timão.

Desempenho pelo Corinthians

56 jogos 58 gols sofridos 21 jogos sem sofrer gol (37%) 3.2 defesas por jogo 1.6 defesas em chutes na área por jogo 7 pênaltis defendidos Nota Sofascore 7.14

*Levantamento do SofaScore