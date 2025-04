Corinthians atualiza situação médica do goleiro Hugo Souza

O Corinthians atualizou nesta terça-feira (1º) a situação médica do goleiro Hugo Souza, destaque do título do Campeonato Paulista.

Segundo o clube, ele teve detectada uma lesão grau 2b do retofemoral da coxa direita. O arqueiro já iniciou o processo de recuperação com o Departamento Médico do Corinthians. Portanto, não estará à disposição para o duelo contra o Huracán pela Copa Sul-Americana.

continua após a publicidade

Hugo sentiu o problema pela primeira vez no empate diante do Guarani, no dia 23 de fevereiro, pela última rodada da fase de grupos do estadual.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Hugo Souza será desfalque do Corinthians na estreia da Copa Sul-Americana. (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Na manhã desta terça-feira (1º), o Timão também atualizou a situação do meia Rodrigo Garro.

Na última segunda-feira (31), o camisa 8 viajou à Espanha para a realização de procedimento inovador em um centro de reabilitação em Madri.

Coordenado pelo departamento médico do Corinthians, o objetivo é avançar no tratamento da tendinopatia patelar do joelho direito do atleta – lesão que já diminuiu consideravelmente com o trabalho desenvolvido pelos profissionais do clube. Ele ficará na Europa por uma semana.

continua após a publicidade

➡️ Guia da Sul-Americana: Corinthians busca o título para enterrar trauma na competição

O que vem pela frente:

O Corinthians vem de um empate por 1 a 1 diante do Bahia, na Arena Fonte Nova, na estreia do Campeonato Brasileiro. Matheus Donelli foi o titular do gol nesta partida.

Na próxima quarta-feira (2), o Timão encara o Huracán, da Argentina, às 19h (de Brasília), pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. América de Cali, da Colômbia, e Racing, do Uruguai, também estão na chave.

continua após a publicidade

Pelo Brasileirão, o Corinthians entra em campo novamente no próximo sábado (5), contra o Vasco, às 18h30, na Neo Química Arena, pela segunda rodada da competição.