O São Paulo divulgou a escalação para enfrentar o Corinthians nesta quinta-feira (20), em jogo que acontece pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena. O time precisou lidar com doze desfalques.

Hernán Crespo driblou as baixas e manteve seu sistema com três zagueiros. Com Rafael no gol, a defesa chega formada por Rafael Tolói, Alan Franco e Sabino. Nahuel Ferraresi estava convocado pela seleção da Venezuela e deve ser poupado - pelo menos nos minutos iniciais. Bobadilla e Tapia, que também estavam convocados, começam na reserva.

No meio de campo, as escolhas foram Cédric, Pablo Maia, Luiz Gustavo, Alisson e Patryck. No ataque, a maior dúvida. Sem Lucas Moura, que deve ficar fora de combate até o final da temporada, Hernán Crespo optou por Luciano e Ferreirinha.

Entre os relacionados, algumas novidades. Para suprir eventuais lacunas, Hernán Crespo relacionou algumas joias reveladas em Cotia. No caso, Lucca, Nicolas, Pedro Ferreira e Paulinho.

O Corinthians aparece na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 42 pontos somados em 33 jogos. A campanha registra 11 vitórias, nove empates e 13 derrotas, além de 35 gols marcados e 38 sofridos, resultando em saldo negativo de -3.

Já o São Paulo ocupa a 9ª posição, com 45 pontos em 33 partidas disputadas. O time tem 12 vitórias, nove empates e 12 derrotas, com 37 gols marcados e 36 sofridos, gerando saldo positivo de 1.

Jogo acontece na Neo Química Arena (Foto: Izabella Giannola/ Lance!)

Histórico do confronto

O clássico entre Corinthians e São Paulo soma 318 confrontos ao longo da história, considerando todas as competições. O Timão leva vantagem no retrospecto geral, com 113 vitórias, enquanto o Tricolor venceu 100 vezes e outros 105 duelos terminaram empatados.

Quando o mando é do Corinthians, o equilíbrio se mantém, mas a superioridade alvinegra aumenta: em 152 partidas, o clube do Parque São Jorge venceu 76, empatou 44 e perdeu 32. No Morumbi, o São Paulo leva vantagem: são 166 jogos, com 68 vitórias tricolores, 61 empates e 37 vitórias corinthianas.

Escalação do São Paulo

A escalação do São Paulo para o clássico com Corinthians será formada por Rafael; Rafael Tolói, Alan Franco e Sabino; Cédric, Pablo Maia, Luiz Gustavo, Alisson e Patryck; Ferreira e Luciano