Torcida do Corinthians perdoa Yuri Alberto e rasga elogios ao atacante

A jornada do Corinthians até o título do Campeonato Paulista de 2025 passa muito pelos pés do atacante Yuri Alberto, artilheiro do alvinegro na competição ao lado de Talles Magno. E o momento de alta do centroavante dá sequência ao bom segundo semestre de 2024 e que marcou uma viarada de página dentro do próprio clube. O camisa 9 superou muitas crítica e foi "oficialmente perdoado" pelo corintianos após a conquista em cima do Palmeiras.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O Lance! acompanhou a festa da torcida no pós-jogo, nos arredores da Neo Química Arena, e conversou com alvinegros para saber se o atacante finalmente havia superado as lembranças da má fase e era visto como um grande jogador do clube atualmente. E a reação dos torcedores era praticamente unânime ao ser perguntada. Yuri Alberto, de fato, caiu nas graças dos corintianos.

Yuri Alberto foi um dos principais jogadores do título do Corinthians no Paulistão. (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

O jogador esteve numa disputa acirrada com Hugo Souza para definir quem seria o grande craque do Corinthians nas duas decisões. Na beira do campo, aguardando o apito final, Yuri foi flagrado às lágrimas, um dos momentos mais marcantes da decisão.

continua após a publicidade

A torcida, fora do estádio, também se emocionou junto ao jogador, que recebeu o apoio dos alvinegros da arquibancada. O jogador recebeu diversos elogios dos corintianos que destacavam sua entrega em campo, esforço para buscar a melhora e a aproximação que criou com a Fiel ao longo dos anos.

➡️ Quem foi mais decisivo? Torcida crava craque do Corinthians na final

A relação entre as duas partes anda muito boa. Na comemoração, o atacante dedicou o título estadual aos corintianos e celebrou sua permanência no Corinthians. O processo de recuperação já havia premiado o atleta como artilheiro do Brasileirão 2024 e, desta vez, dá ao centroavante seu primeiro troféu pleo Corinthians.

continua após a publicidade

- Cara, eu estou muito feliz aqui no Corinthians, a gente sabe da importância do Corinthians, da minha importância aqui hoje, eu sei que todo staff, a força que eles fizeram para eu ficar - disse o jogador no gramado da Neo Química Arena.

Relação com a Fiel

Yuri Alberto é um dos jogadores mais queridos pela torcida. No momento em que saiu para entrada de Romero, teve o seu nome gritado pela Fiel. O atacante dedicou o título à torcida, que segundo ele, sofreu por muito tempo.

- Eu quero trazer muita alegria para esse torcedor que merece muito, sofreram por muito tempo, e nós jogadores, nós sofremos juntos, então estou muito feliz - disse emocionado.

➡️ Fabinho Soldado explica reconstrução do Corinthians e fala de confiança de Augusto Melo

Yuri Alberto viveu momentos de altas e baixas desde que chegou ao clube 2022. Por ter vindo do Zenit por empréstimo no começo, o atacante convivia com críticas e pedidos para que ele retornasse à Rússia. Dese sua chegada no time estrangeiro até hoje, passando pela fase de retorno ao Brasil, Yuri Alberto tem mostrado uma evolução como atacante e aumentado seu número de gols por temporada. Em 2021/22, no Zenit, Yuri marcou seis gols. Na sequência, já pelo Timão, marcou 11, 15 gols e alcançou a marca de 31 gols na última temporada