Fabinho Soldado explica reconstrução do Corinthians e fala de confiança de Augusto Melo

Fabinho Soldado, diretor de futebol do Corinthians, exaltou a conquista do clube em cima do Palmeiras pelo Campeonato Paulista. Assim como Augusto Melo, o dirigente bateu na tecla da reestruturação do clube alvinegro.

- Representa muita coisa, entrar para a seleta história para o clube. No futebol, tem que ter convicção, e a gente se preparou bastante para chegar até aqui, foram vários anos atuando como atleta, e até chegar em uma condição como essa (dirigente). É agradecer ao presidente - destacou Fabinho.

Após a conquista, o Fabinho também falou sobre a confiança de Augusto Melo. Para ele, foi um ponto essencial para o Corinthians romper o jejum sem títulos.

- Desde a primeira conversa, Augusto me deu confiança. Senti o que o clube precisava, eu vim com muito entusiasmo a desenvolver esse trabalho. O titulo é o que coroa, o Corinthians, a cada detalhe, vem tendo investimento em tecnologia, buscando melhorar o CT e que o Corinthians volte a ser consistente e brigar por títulos - completou.

(Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Corinthians encerra jejum sem títulos

O Corinthians empatou com o Palmeiras por 0 a 0, nesta quinta-feira (27), e é campeão do Campeonato Paulista. Hugo Souza foi o nome da partida ao defender pênalti cobrado por Raphael Veiga. Em vantagem no placar agregado por ter vencido o jogo de ida, o Timão segurou o ímpeto do rival na Neo Química Arena e quebrou um jejum de seis anos sem títulos.