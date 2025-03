Corinthians campeão paulista: Rodrigo Garro pediu para jogar a final mesmo lesionado

O meia argentino Rodrigo Garro protagonizou um dos momentos mais emocionantes da campanha vitoriosa do Corinthians no Campeonato Paulista. Mesmo sofrendo com fortes dores no joelho direito, ele insistiu em entrar em campo na final contra o Palmeiras, que terminou empatada sem gols, garantindo o título para o Timão.

Antes da decisão, Garro não conseguiu participar do último treino tático devido à gravidade da lesão. No entanto, determinado a ajudar o time, ele enviou uma mensagem à comissão técnica, afirmando: "Eu vou jogar". Segundo Emiliano Díaz, auxiliar técnico do Corinthians, a situação do jogador era tão delicada que ele mal conseguia caminhar na quarta-feira que antecedeu o confronto.

— Depois de jogar quase 24 horas e da maneira que estavam vindo, estou orgulhoso, orgulhoso do grupo. E o que aconteceu com o 'gordo'… Foi incrível. Incrível porque você tem um cara ali que já sabíamos o que era. Nunca me aconteceu algo assim na vida. É incrível. Fizemos o tático e ele não conseguia caminhar. Então preparamos outra opção de jogo, e o camisa 8 mandou uma mensagem dizendo: 'Eu vou jogar. Mesmo se for o último jogo da minha carreira' — relatou Díaz.

A atitude de Garro emocionou não só a comissão técnica, mas também os torcedores. A dedicação e o espírito de luta do jogador simbolizam a essência corinthiana: nunca desistir, mesmo diante das adversidades. O jogador, que caiu nas graças da torcida, convive desde o ano passado com uma tendinopatia patelar no joelho direito.

Ainda não há confirmação sobre a gravidade da lesão, mas a comissão técnica adota cautela. — Não temos outro jeito que não seja rezar. Não é uma lesão grave, é uma dor forte. Depende dele, de como se sente. Está fazendo de tudo, ficou semanas fora e não melhorou. Precisamos ser justos para que ele se cure — ponderou Emiliano Díaz.

Apesar das dificuldades físicas, Garro esteve presente na final e fez parte da conquista do título paulista, mostrando que, para ele, estar ao lado dos companheiros de equipe era mais importante do que qualquer limitação física. O Corinthians venceu mais do que um campeonato: venceu na superação e na união do grupo.