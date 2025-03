Corinthians: Ramón Díaz deixa vexame para trás e ganha respaldo no cargo

O Corinthians conquistou o Paulistão ao empatar por 0 a 0 com o Palmeiras, nesta quinta-feira (27), na Neo Química Arena. Ramón Díaz venceu o seu primeiro título pelo Timão, cumpre objetivo imposto pela diretoria, e se sustenta no cargo após crise pela eliminação na Pré-Libertadores.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O técnico balançou no cargo após a derrota para o Barcelona de Guayaquil e seu cargo passou a depender de uma boa campanha na reta final do Paulistão. Na semifinal contra o Santos, primeiro jogo após a derrota por 3 a 0 no Equador, foi o primeiro desafio de Ramón Díaz, se perdesse poderia ser naquele momento.

O Corinthians venceu por 2 a 1, na Neo Química Arena, e garantiu o seu cargo por, pelo menos, a decisão do Paulistão. No vestiário, a comissão técnica sempre teve respaldo, mas houve pressão por resultados nos 'andares mais altos'.

continua após a publicidade

Ramón Díaz cumprimenta Abel Ferreira antes de decisão do Paulistão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Respaldo

Os objetivos do Corinthians no primeiro semestre eram a classificação na Libertadores e o título do Paulistão. Com a derrota para o Barcelona de Guayaquil, a final contra o Palmeiras, por mais que complicada, era um teste final para a permanência do treinador.

O Timão venceu o Palmeiras no Allianz Parque por 1 a 0, com gol de Yuri Alberto, e empatou por 0 a 0 na Neo Química Arena. Além dos resultados, o desempenho do clube agradou e o fim do jejum de seis anos sem títulos deu respaldo para Ramón Díaz no cargo. Em entrevista coletiva após o título, Emiliano Díaz declarou que se sente respaldado pela diretoria.

continua após a publicidade

— Você precisa perguntar para a diretoria. Sinto um apoio total. Depois, não posso opinar sobre. Trabalhamos para que o grupo esteja bem, são. Sabemos de onde viemos, estou falando de nós como grupo. Temos que saber de onde viemos e o que lutamos para conseguir isso. Já falei, não quero entrar em detalhes, estou muito feliz. O grupo sofreu muito. É seguir trabalhando do mesmo jeito que estamos fazendo. Depois de oito meses de tanta luta e tanto sofrimento, o grupo merecia muito — declarou o auxiliar.