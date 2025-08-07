Torcida do Corinthians comemora classificação sobre o Palmeiras na Copa do Brasil

A noite foi perfeita para os torcedores do Corinthians nesta quarta-feira (6). Após vencer o Palmeiras por 2 a 0 no Allianz Parque, o Alvinegro garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. A poucos quilómetros da Neo Química Arena, a Fiel torcida celebrou intensamente a vitória sobre o maior rival.

continua após a publicidade

No fim da tarde, centenas de corintianos se reuniram no CT Dr. Joaquim Grava para apoiar a equipe na saída rumo ao estádio palmeirense. A mobilização contou com cantos, sinalizadores, rojões, bandeiras e gritos de incentivo aos jogadores.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Depois da despedida no CT, muitos torcedores se dirigiram ao tradicional “Posto Corinthians”, onde os jogos são transmitidos em um telão. A vitória e a consequente classificação foram comemoradas com entusiasmo no local, incluindo gritos de provocação ao rival logo após o apito final.

continua após a publicidade

Torcedores do Corinthians se reúnem em posto na zona leste para acompanhar o jogo contra o Palmeiras (Foto: Cauê Gregoraci/Lance!)

Como foi Corinthians e Palmeiras?

O primeiro tempo começou movimentado, com boas defesas de Weverton logo no início — embora o lance tenha sido anulado por impedimento. Aos 14 minutos, o VAR recomendou a expulsão de Aníbal Moreno por uma cabeçada em Martínez.

Mesmo com um jogador a menos após a lesão de Memphis, o Corinthians abriu o placar aos 42 minutos: após escanteio cobrado por Garro, Raniele desviou e Matheus Bidu finalizou de canhota. A comemoração gerou confusão entre os jogadores, e Giay e Yuri Alberto foram amarelados.

continua após a publicidade

Na volta do intervalo, o Palmeiras teve boa chance com Maurício, que chutou para fora após jogada de Giay. Pouco depois, aos 13 minutos, Gustavo Henrique ampliou de cabeça após falta cobrada por Garro.

Com 2 a 0 no placar, o Corinthians controlou o jogo, que ficou travado por faltas e discussões. O time administrou a vantagem até o apito final, sem sustos para Hugo Souza.