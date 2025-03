Torcida do Corinthians apoia time no CT antes de decisão do Paulistão

Corinthians e Palmeiras decidem o Campeonato Paulista neste domingo (16), às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Por decisão do Ministério Público de São Paulo, que vigora desde 2016, o estádio irá receber apenas torcedores do Verdão. Por isso, a Fiel se reuniu no CT Dr. Joaquim Grava e demonstrar apoio ao elenco do Timão.

A mobilização foi feita pela Gaviões da Fiel, torcida organizada do Corinthians. O elenco está concentrado no CT Dr. Joaquim Grava e se encaminhou para o Allianz Parque às 14h30 (de Brasília), horário em que a Fiel estava no local.

Corinthians encara o Palmeiras no Allianz Parque pelo jogo de ida da decisão do Campeonato Paulista (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

O Timão tem a melhor campanha da classificação geral do Paulistão e por isso decide o Paulistão na Neo Química Arena. A partida está marcada para o dia 27 de março, quinta-feira, após o final da Data Fifa. Atuar como mandante foi uma arma do Timão nas quartas de final, quando venceu o Mirassol por 2 a 0, e na semifinal, na vitória por 2 a 1 contra o Santos.

Terreno conhecido

Corinthians e Palmeiras empataram por 1 a 1 na primeira fase do Paulistão. A partida foi no dia 6 de fevereiro, no Allianz Parque, apenas com a presença de torcedores do Verdão. O clube alviverde abriu o placar com Maurício, desfalque na decisão, e Yuri Alberto marcou para o gol do empate do Timão.

O Allianz Parque foi inaugurado em 2014, após reformas para remodelar o antigo Palestra Itália. Desde então, foram 14 jogos, seis vitórias do Palmeiras, quatro triunfos do Timão, outros quatro empates, além de 18 gols do Verdão e 13 anotados pelo Corinthians.